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У Лондоні покажуть раніше невідомі ілюстрації Туве Янссон із мумі-тролями

Іван Назаренко 16 вересня 2026
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У Лондоні покажуть раніше невідомі ілюстрації Туве Янссон із мумі-тролями

У Лондоні в листопаді відкриється велика виставка, присвячена ілюстраціям фінської художниці та письменниці Туве Янссон. Серед понад 100 експонатів покажуть раніше невідомі малюнки мумі-тролів, пише The Guardian.

Виставка Tove Jansson and her Families триватиме у Центрі ілюстрації Квентіна Блейка. Її називають першою у Великій Британії експозицією, зосередженою на ілюстраціях Янссон. Виставка відкриється через 25 років після смерті художниці.

В експозиції представлять оригінальні малюнки, ескізи, фотографії та відео, а також листування Янссон із близькими людьми та шанувальниками. Серед робіт будуть ілюстрації до її першої опублікованої книги «Мумі-тролі та велика повінь».

Окремий експонат — ранній варіант обкладинки «Тато і море» з Мумі-татом, який тримає велику мушлю. За словами куратора виставки та дослідника творчості Янссон Пола Граветта, навіть племінниця художниці Софія Янссон раніше її не бачила.

Також на виставці покажуть малюнки, які Янссон створювала ще в дитинстві. У сім років вона вже робила власні ілюстровані книжки та продавала їх однокласникам. Окремий розділ присвятять роботам художниці за мотивами творів Льюїса Керролла та Джона Толкіна.

Янссон створювала історії про мумі-тролів із 1945 до 1977 року. Книжки переклали більш ніж 60 мовами, а їхній загальний наклад оцінюють до 30 мільйонів примірників. Історії про мешканців Мумі-долу порушують теми природи, дружби, толерантності та свободи бути собою.

Янссон також працювала політичною карикатуристкою. Під час Другої світової війни вона критикувала фашизм, зокрема створювала карикатури на Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна.

Лондон посідає окреме місце в історії мумі-тролів: у 1954 році місцева газета Evening News почала публікувати першу серію коміксів Янссон про цих персонажів. Згодом її комікси поширювалися по всьому світу.

Фото: Reino Loppinen / Wikimedia Commons
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