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Музей Голодомору закликав світ допомогти жителям окупованих Олешок, де люди залишилися без їжі

Іван Назаренко 16 вересня 2026
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Національний музей Голодомору-геноциду звернувся до міжнародної спільноти через гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках та прилеглих населених пунктах Херсонської області.

У місті, за даними МЗС України, залишилося близько 2 тисяч людей — проти 24 тисяч до повномасштабного вторгнення.

Лівобережжя Херсонщини перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабної війни. У червні 2023 року після підриву російськими військами Каховської ГЕС Олешки зазнали масштабного затоплення. За оцінками України, кількість загиблих у місті могла сягати сотень, хоча окупаційна адміністрація офіційно визнала 59 жертв.

За даними МЗС України від 6 травня 2026 року, населення всієї Олешківської громади скоротилося приблизно з 40 тисяч до 6 тисяч людей. У місті зруйнована критична інфраструктура, немає електро- та газопостачання. Цивільні, які намагаються дістати їжу або залишити місто зазнають атак FPV-дронів.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що протягом 2026 року в Олешках та Голій Пристані задокументувала щонайменше 29 загиблих і 54 поранених цивільних. Більшість цих випадків були пов'язані з атаками дронів.

Окремо музей звертає увагу на проблеми з доступом до їжі. За свідченнями очільниці Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, а також журналістів і волонтерів, які стежать за ситуацією, через перебої з постачанням люди були змушені вживати фазанів, голубів та продовольчі сурогати.

12 серпня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна виконала необхідні підготовчі умови для евакуації цивільних з Олешок та прилеглих населених пунктів. За його словами, російська сторона перешкоджає виїзду людей.

Музей Голодомору-геноциду закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста посилити зусилля для забезпечення гуманітарного доступу до цивільних та їхньої безпечної евакуації. Також музей звернувся до міжнародних музеїв і меморіальних установ із проханням поширювати інформацію про ситуацію в Олешках.

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