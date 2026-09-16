Документальний фільм «Сліди» про сексуальне насильство під час війни представить Україну на «Оскарі»

Український Оскарівський комітет обрав документальний фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк претендентом від України на 99-ту премію «Оскар». Стрічка змагатиметься за включення до категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

«Сліди» розповідають про українських жінок, які пережили сексуальне насильство та катування під час російської агресії, і намагаються домогтися справедливості.

Центральною героїнею фільму стала Ірина Довгань — колишня полонянка, яка після звільнення почала документувати свідчення постраждалих на деокупованих територіях.

Авторки зосередилися не лише на фіксації воєнних злочинів, а й на документуванні спільноти жінок, які пережили насильство. Через їхні особисті історії фільм показує травму, взаємну підтримку та спроби відновити життя після пережитого.

«Обрання нашого документального фільму “Сліди” для представлення України на 99-й премії “Оскар” — це неймовірна честь і відповідальність. Але передусім — це можливість привернути увагу світу до злочинів сексуального насильства й катувань, вчинених російськими окупантами, і зробити гучнішими голоси жінок, які відмовилися мовчати про пережите», — сказала Аліса Коваленко.

Фільм уже отримав нагороди на міжнародних кінофестивалях, зокрема Берлінале, Movies That Matter у Гаазі та Millenium Docs Against Gravity. Також «Сліди» увійшли до топ-20 глядацьких фаворитів документального фестивалю Hot Docs у Торонто.

Цьогоріч у національному відборі брали участь вісім фільмів. Окрім «Слідів», до списку увійшли «Вічник» Івана Ніколайчука, «Війна очима тварин» Мирослава Слабошпицького, Юлії Шашкової, Максима Тузова, Олексія Мамедова, Святослава Костюка, Івана Сауткіна та Андрія Лідаговського, «Кіллхаус» Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки, «Простий Солдат» Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса, «Тиха повінь» Дмитра Сухолиткого-Собчука та «The Last Message» Андрія Волошина й Олексія Лебедєва.

Переможця українського відбору визначили 12 членів Українського Оскарівського комітету. Головою комітету є кінокритик Алік Шпилюк.

Тепер «Сліди» мають пройти міжнародний відбір Американської кіноакадемії. Шортліст із 15 фільмів у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» оголосять 15 грудня. П'ять номінантів стануть відомі 21 січня 2027 року. 99-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року.