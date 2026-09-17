Помер Пітер Макс — американський художник, який став одним із символів психоделічного стилю 1960-х років

Помер американський художник Пітер Макс, чиї яскраві психоделічні роботи стали одним із символів руху «flower power» у 1960-х. Йому було 88 років. Про смерть митця повідомив його син Адам Макс, не назвавши причину смерті, пише The Guardian.

Пітер Макс народився 1937 року в Берліні під ім’ям Петер Макс Фінкельштейн у єврейській родині. Коли йому було кілька місяців, сім’я втекла від нацистів до Шанхая. Пізніше вони жили в Тибеті, Ізраїлі та Парижі, а коли Максу було 16 років, оселилися в Нью-Йорку.

Макс почав кар’єру як графічний дизайнер у 1960-х. Його роботи вирізнялися насиченими кольорами, космічними мотивами, квітами та мультяшними персонажами. Завдяки доступному стилю його творчість прикрашала студентські гуртожитки, а його дизайни з’являлися на годинниках, покривалах, одязі, посуді та інших товарах.

Макс працював у час, коли в США набував популярності рух «flower power» — частина контркультури 1960-х, пов’язана з пацифізмом, протестами проти війни у В’єтнамі, хіпі та ідеями миру й любові.

Назва походила від використання квітів як символу ненасильницького протесту. Психоделічна естетика цього руху широко проникла в музику, моду та дизайн, а роботи Макса стали одним із її найбільш упізнаваних проявів.

У 1969 році Макс потрапив на обкладинку журналу Life. Він також створював обкладинки для телефонного довідника Yellow Pages у Мангеттені, який розповсюджували мільйонами примірників.

Упродовж кар’єри Макс був офіційним художником Олімпійських ігор, Супербоулу, Індіанаполіса 500, чемпіонату світу з футболу та інших масштабних подій. Його роботи наносили на літак Boeing 777 і круїзний лайнер Norwegian Cruise Line. Серед людей, чиї портрети він створював, були президенти США та співачка Тейлор Свіфт.

У 1981 році на запрошення першої леді США Ненсі Рейган він створив у Білому домі серію картин із зображенням Статуї Свободи.

У 1997 році Макс визнав себе винним у податковому шахрайстві. Податкова служба США звинуватила його в приховуванні понад $1 мільйона доходів від продажу мистецтва.

Художника засудили до двох місяців ув’язнення, однак він відбував покарання за програмою звільнення на роботу, сплатив борги і штраф у $30 тисяч, а також відпрацював 800 годин громадських робіт, викладаючи мистецтво в школах Гарлема.

Макс також був близький із музикантами та іншими знаменитостями, зокрема з учасниками The Beatles. Його ім’я іноді помилково пов’язують із візуальним стилем «Yellow Submarine», однак автором дизайну обкладинки альбому та однойменного мультфільму був німецький художник Гайнц Едельманн.

Крім того, Пітер Макс цікавився східною духовністю та допоміг популяризувати в США йогу, запросивши до країни індійського духовного вчителя Свамі Сатчидананду Сарасваті.