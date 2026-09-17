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В Італії помер найстаріший чоловік Європи — йому було 112 років

Ірина Маймур 17 вересня 2026
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В італійському місті Авільяно 15 вересня помер Вітантоніо Ловалло — найстаріший відомий чоловік Європи. Йому було 112 років, повідомила Gerontology Research Group (GRG) — організація, яка верифікує вік довгожителів.

Ловалло народився в Авільяно у 1914 році й почав працювати ще у 16 років — спочатку пастухом, а згодом погоничем мулів.

Під час Другої світової його мобілізували, а у 1943 році захопили німецькі війська в Греції. Після перебування на Родосі Ловалло депортували до концентраційного табору в Німеччині, звідки він повернувся у травні 1945-го. Після війни чоловік знову жив у регіоні Базиліката.

У 2024 році Ловалло виповнилося 110 років, а GRG офіційно підтвердила його вік. Найстарішим відомим чоловіком Європи він став 27 травня 2026 року після смерті 112-річного румуна Іліє Чокана. На момент смерті Ловалло був також третім найстарішим відомим чоловіком у світі.

Після його смерті цей статус у Європі перейшов до 111-річного португальця Жоакіна Варели. Найстарішим відомим чоловіком Італії став 109-річний Анджело Перессіні.

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