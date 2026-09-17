Одна з найбільших мереж супермаркетів Європи тестує електровантажівку без водія

У німецькому Едермюнде мережа супермаркетів Lidl почала перевозити товари автономною електровантажівкою без кабіни та водія. Вона вже їздить дорогами загального користування між розподільчим центром мережі та сусіднім магазином, пише Euronews.

Це перший такий проєкт серед продуктових ритейлерів Німеччини.

Вантажівку створила шведська компанія Einride. Машина працює на четвертому рівні автономності SAE: на визначеному маршруті система сама керує рухом, а людині не потрібно постійно контролювати її. Якщо виникає несправність або вантажівка виходить за межі дозволених умов роботи, вона має самостійно перейти в безпечний режим. Для тестування в Едермюнде транспорт отримав дозвіл Федерального автотранспортного відомства Німеччини.

За один рейс вантажівка може перевозити 15 європалет. Вона виїжджає на маршрут до трьох разів на день і доставляє товари, які не потребують охолодження. Тест триватиме чотири місяці — за цей час ритейлер планує перевезти понад 3000 палет.

У Lidl пояснюють, що автономний транспорт має допомогти з перевезенням великих обсягів товарів на тлі дефіциту водіїв і кваліфікованих працівників. Якщо перший маршрут покаже себе успішно, компанія планує протестувати складнішу схему з кількома зупинками.

Для Einride це не перший такий проєкт у Європі. Ще у 2019 році компанія тестувала безкабінну електровантажівку T-Pod між складами DB Schenker у Швеції, а у 2025-му випробувала повністю автономну вантажівку в порту Антверпен-Брюгге.