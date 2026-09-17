У Фінляндії вперше за 50 років виготовили новий Futuro House — таких будинків у світі залишилося близько 60

У Фінляндії вперше за кілька десятиліть виготовили новий Futuro House — будинок у формі летючої тарілки, спроєктований архітектором Матті Сууроненом у 1968 році. Нову конструкцію представили під час Helsinki Design Week, а інтер’єр оформив фінський бренд Marimekko, пише Dezeen.

Futuro House спочатку задумували як збірний будинок, який можна було перевозити та використовувати, зокрема, як лижний будиночок. Його виготовляли зі склопластику, а завдяки незвичайній формі він став одним із символів космічної естетики та архітектури другої половини ХХ століття.

Попри плани щодо масового виробництва, у світі виготовили менше 100 Futuro House. Виробництво припинили після нафтової кризи 1973 року, коли різко зросла вартість пластику. Нині, за оцінками, збереглося близько 60 таких будинків у різних країнах.

Новий Futuro став можливим завдяки нідерландсько-американському архітектору та реставратору Яну ван Дейсу. У 2024 році він дізнався, що фінська компанія Exel Composites продає оригінальні форми для виготовлення будинку. Компанія отримала їх після банкрутства виробника PolyKem, який свого часу виготовляв Futuro у Фінляндії.

Форми майже 60 років зберігалися просто неба й перебували у дуже поганому стані. Ван Дейс домовився із сім’єю Сууронена про використання дизайну, після чого разом із фінською компанією Ekin Muovi відновив форми та почав виготовляти нові панелі.

Процес зайняв п’ять місяців. Через конструкцію оригінальних форм кожну панель доводилося виготовляти вручну, а усунення бульбашок повітря потребувало значно більше часу, оскільки теж виконувалося вручну. Загалом проєкт разом із реставрацією форм коштував близько €450 тисяч.

Новий будинок став 21-м Futuro, виготовленим у Фінляндії. Його зібрали в червні, після чого перевезли до ботанічного саду Кайсаніємі в Гельсінкі.

Для Helsinki Design Week Marimekko облаштувала всередині три зони — для відпочинку та сну, для роботи й харчування, а також кухонний простір. Замість архівних принтів бренду 1960-х років для інтер’єру використали сучасні текстильні дизайни.

Після завершення фестивалю майбутнє будинку ще не визначено. Ван Дейс хоче залишити його на публічному показі у Фінляндії, а надалі планує виготовити ще кілька Futuro на замовлення. Відновлених оригінальних форм, за його оцінкою, вистачить приблизно на чотири-шість нових будинків.