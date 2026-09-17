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У Києві розбирають історичну кам’яницю Киселівського, яку мають реставрувати

Ірина Маймур 17 вересня 2026
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На Подолі 17 вересня почали розбирати частини кам’яниці Киселівського на вул. Григорія Сковороди, 9-Б. Про це повідомив активіст і пам’яткоохоонець Дмитро Перов.

Він опублікував фото киянки Наталії Колосай, на яких біля будинку працює екскаватор, а робітники розбирають цегляні стіни. За словами місцевої мешканки, охоронну табличку, яка раніше була на будівлі, зняли.

Будинок має статус пам’ятки архітектури національного значення. 5 листопада 2025 року Кабмін вніс його до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Раніше міська влада повідомляла, що будівлю реставрують. У травні 2026 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА звітував, що цього року на Сковороди, 9-Б почалися реставраційні роботи.

До 2021 року в будинку працювала Подільська постійно діюча археологічна експедиція Інституту археології НАН України. Інститут користувався приміщенням із 1984 року, а наприкінці 2021-го втратив до нього доступ у зв’язку з «реставрацією». Відтоді будинок стояв закинутим.

У травні з будинку вже демонтували дах, а підвал затопило. Тоді директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова пояснювала, що дах розібрали в межах реставраційних робіт, а підтоплення сталося після прориву труби під час гідравлічних випробувань.

Кам’яницю звели наприкінці XVIII століття на замовлення київського бургомістра Івана Киселівського. Споруда пережила пожежу 1811 року, коли більшість дерев’яних будинків на Подолі знищив вогонь.

Фото: Наталія Колосай; Кирило Третяк
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