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Річку з 500 крокодилами обрали для олімпійських змагань із веслування

Кирило Шостак 17 вересня 2026
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Річку з 500 крокодилами обрали для олімпійських змагань із веслування

Річку Фіцрой у австралійському Квінсленді, де мешкають близько 500 морських крокодилів, офіційно схвалили як місце проведення змагань із веслування та каное на Олімпійських і Паралімпійських іграх 2032 року в Брисбені, пише BBC Sport.

Маршрут на річці Фіцрой пройшов незалежну технічну оцінку. Фахівці перевіряли рівень води, погодні умови, ризик повеней і те, чи зможе річка забезпечити рівні умови для спортсменів.

Водночас крокодилів у межах цієї оцінки не враховували. Проте Фіцрой уже використовують для тренувань і регат, а на місці діють спеціальні протоколи на випадок появи крокодилів.

Трасу схвалили професійні організації World Rowing і Paddle Worldwide. У федераціях заявили, що проведені дослідження підтвердили придатність річки для олімпійських і паралімпійських стартів.

Тему безпеки через крокодилів уже обговорювали раніше. Президент організаційного комітету Ігор-2032 Ендрю Ліверіс порівняв ситуацію з серфінгом у водах, де можуть бути акули: «В океані є акули, але ми все одно займаємося серфінгом».

Морські крокодили, яких в Австралії часто називають «salties», можуть жити як у солоній, так і в прісній воді та виростати більш ніж до шести метрів завдовжки.

Фото: Pexels
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