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До гри GTA VI вийде музичний альбом — перші треки вже можна послухати

Кирило Шостак 17 вересня 2026
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Rockstar Games анонсувала Grand Theft Auto VI: The Album — офіційний музичний альбом до GTA VI, створений разом із Atlantic Records. Реліз відбудеться 19 листопада, одночасно з виходом гри.

До альбому увійдуть 34 оригінальні композиції, натхнені Вайс-Сіті та штатом Леоніда. Уже зараз на стримінгових сервісах доступні перші шість треків:

  • Yung Lean — That’s It (feat. Future & Metro Boomin);
  • Travis Scott — RHYNO, продюсером якого виступив Гі-Манюель де Омем-Крісто з Daft Punk;
  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. та Étienne de Crécy — Sexy Magic;
  • Morgan Wallen — Last Thing You Need;
  • Rauw Alejandro — Macacoa, 2000;
  • Keith Richards — Bright Lights Big City.

Альбом можна попередньо зберегти на основних стримінгових платформах. Одночасно з цифровим релізом він вийде на CD та вінілі.

Rockstar також підготувала кілька спеціальних фізичних видань: лімітований вініл із рідким наповненням, платівку з ефектом бризок фарби та CD у стандартному футлярі. Окремі магазини отримають ексклюзивні кольорові варіанти вінілу з власним оформленням.

Раніше Rockstar показала розширену презентацію GTA VI з кадрами фінальної версії гри. У ролику продемонстрували відкритий світ, стрілянину, поліцейські погоні та різних персонажів. Усі кадри записали на базовій PlayStation 5 у 30 FPS.

Головними героями GTA VI стануть партнери-злочинці Джейсон і Люсія, образи яких частково натхнені історією Бонні та Клайда. Події розгортатимуться у Вайс-Сіті та штаті Леоніда, а карта, за представленими даними, буде приблизно вдвічі більшою, ніж у попередній частині.

Гра вийде 19 листопада на PlayStation 5 та Xbox Series. Першими доступ до неї отримають гравці в Новій Зеландії — о 00:00 за місцевим часом, після чого реліз поступово відкриватиметься в Австралії, Японії, Південній Кореї та інших країнах.

Фото на обкладинці: Rockstar Games
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