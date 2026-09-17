Київський тиждень критики піде на паузу після десятого фестивалю

Десятий Київський тиждень критики, який відбудеться з 15 до 21 жовтня, стане останнім перед паузою фестивалю. Команда планує переосмислити формат події та зібрати ресурси для її подальшої роботи, йдеться в пресрелізі фестивалю.

Організатори пояснюють, що за час повномасштабної війни команда фестивалю скоротилася: частина колег долучилася до війська, частина релокувалася. Водночас змінилися реалії країни та кіноіндустрії. Продовжувати фестиваль у нинішньому форматі «за інерцією» команда не хоче.

«Нам не хотілося б продовжувати подію за інерцією, поступово забуваючи, навіщо ми її почали. [...] Тому ми беремо паузу — щоб переосмислити формат, зібрати сили й ресурси та знайти можливість утілити все, що нам ще хочеться зробити», — йдеться у заяві організаторів.

Ювілейний фестиваль відкриє горор Джейн Шонбрун «Секс і смерть у таборі “Міазма”» з Джилліан Андерсон. Світова прем’єра стрічки відбулася на Каннському кінофестивалі 2026 року. Фільм розповідає про молоду режисерку Кріс, яка береться перезапустити культову серію жахів і знайомиться із зіркою першої частини, що роками живе відлюдницею на території колишнього табору.

Кадр із фільму «Секс і смерть у таборі “Міазма”»

Цьогоріч Київський тиждень критики повернеться до формату, з якого починався десять років тому: до міжнародної програми увійдуть чотири фільми. Крім стрічки Шонбрун, покажуть «Батьківщину» Павела Павліковського із Сандрою Гюллер, «Дикий кінь номер дев’ять» Мартіна Мак-Дони з Джоном Малковичем та «Клубне дитя» Джордана Ферстмана.

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За «Батьківщину» Павліковський отримав приз за режисуру на Каннському кінофестивалі, а Малковича відзначили як найкращого актора Венеційського кінофестивалю за роль у «Дикому коні номер дев’ять». Для фільму Мак-Дони показ у Києві стане українською прем’єрою.

Також у межах фестивалю покажуть ретроспективу до його десятиріччя і програму «Фокус: Україна — Швейцарія». Цього року доступ на покази відбуватиметься за квитками.

Київський тиждень критики — міжнародний фестиваль арткіно, програму якого формують українські кінокритики. Кураторами цьогорічної едиції є Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов та Анна Дацюк.