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Київ та область додали до «зон підвищеного ризику» — збільшено компенсації для бізнесу

Кирило Шостак 17 вересня 2026
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Київ та область додали до «зон підвищеного ризику» — збільшено компенсації для бізнесу

Київ і Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику в межах програми страхування воєнних ризиків для бізнесу. Одночасно уряд розширив перелік майна, за яке підприємства можуть отримати компенсацію, та збільшив її максимальний розмір. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

До переліку майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію, додали пальне, транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи.

Максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 до 5 мільйонів гривень. Механізм також поширили на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування спростили.

«Росія щодня цілеспрямовано атакує наші підприємства, складські та логістичні потужності. Бізнес зазнає значних втрат і потребує підтримки для швидкого відновлення», — зазначив Корецький.

Окремо уряд розширив державну програму підтримки великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості. Пільгові кредити можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації переробних підприємств і поповнення оборотного капіталу в оптовій та роздрібній торгівлі.

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Держава компенсуватиме 5,5% річних від ринкової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов’язаних компаній становитиме 1 мільярд гривень.

Що таке територія підвищеного ризику

Територіями підвищеного ризику держава визначає регіони, де через війну існує значна загроза пошкодження або знищення майна бізнесу. Цей статус використовують, зокрема, у програмах підтримки підприємств, які зазнали збитків унаслідок російських атак.

Раніше до такого переліку входили окремі райони Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей — без тимчасово окупованих територій. Тепер до них додали Київ і Київську область.

Для столичного бізнесу це означає ширший доступ до державних механізмів компенсації воєнних збитків. Водночас сам статус не гарантує автоматичної виплати: підприємство має відповідати умовам програми та пройти встановлену процедуру отримання компенсації.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада схвалила законопроєкт, який передбачає штрафи за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. Йдеться як про автомобілі, так і про мотоцикли.

Фото: Pexels
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