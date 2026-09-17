Твір українського митця Нікіти Кадана увійшов до колекції музею Тіссена-Борнемісси в Мадриді

Твір українського художника Нікіти Кадана передали до колекції Національного музею Тіссена-Борнемісси в Мадриді. Робота входила до частини колекції приватного фонду TBA21, яку передали у власність державного музейного фонду Іспанії.

Загальна вартість переданих активів TBA21 становить майже €100 мільйонів. Іспанія безповоротно отримала понад 180 творів сучасного мистецтва, ще близько 180 робіт музей прийняв у довгострокове користування.

Як розповів БЖ Нікіта Кадан, він не знає, яку саме роботу було передано до музею Тіссена-Борнемісси. Загалом у колекції TBA21 перебуває шість творів українського митця.

Щоб розмістити нові надходження, музей Тіссена-Борнемісси розширить свої експозиційні площі. Для сучасного мистецтва відкриють другу локацію в історичній будівлі Palacio del Hielo y del Automóvil поруч із головною будівлею музею.

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Окрім роботи Кадана, державний музейний фонд Іспанії поповнять твори Ай Вейвея, Марини Абрамович, Олафура Еліассона, П’єра Юіга, Білла Вайоли та інших сучасних митців.

Фонд TBA21 заснувала 2002 року колекціонерка та філантропка Франческа Тіссена-Борнемісса. У 2019 році організація відкрила штаб-квартиру в Мадриді та почала тісно співпрацювати з музеєм Тіссена-Борнемісси.

Колекція TBA21 охоплює живопис, скульптуру, перформанс, саунд-, відео- та диджитал-арт. Фонд зосереджується, зокрема, на темах екології, кліматичних змін і соціальної справедливості.

У колекції TBA21 також є роботи українських митців Павла Макова, Романа Хімея та Яреми Малащука. Навесні 2026 року фонд організував у музеї Тіссена-Борнемісси їхню спільну виставку «Педагогіки війни».