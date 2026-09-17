Від Фінляндії до Португалії за 125 годин: активіст проїхав Європу 23 потягами

Залізничний активіст Джон Ворт дістався потягами від Кеміярві на півночі Фінляндії до Лагуша на півдні Португалії за 125 годин і 31 хвилину. Маршрут завдовжки 6282 кілометри він подолав 23 потягами десяти різних перевізників, пише The European Correspondent.

За планом дорога мала зайняти трохи більше 100 годин. Однак у Швеції через перебої з електропостачанням Ворт втратив цілу добу, а вже в Португалії запізнення одного потяга призвело до пропущеної пересадки й додало ще понад годину.

Маршрут став можливим лише цього літа, після відновлення пасажирського сполучення між фінським Торніо та шведською Гапарандою. Залізнична лінія між ними не працювала 38 років. Ворт називає Кеміярві та Лагуш двома з найдальших точок ЄС, між якими можна прокласти маршрут регулярними пасажирськими потягами.

Поїздку він задумав не тільки заради спроби рекорду. Ворт хотів показати, наскільки складно досі планувати далекі залізничні маршрути через кілька європейських країн. Після фінішу він звернув увагу на вразливість окремих ліній: якщо на маршруті є лише один потяг або одна залізнична гілка, будь-який збій може зірвати всю подорож.

Усю дорогу Ворт їхав із проїзним Interrail, який коштував йому €387. За його оцінкою, окремі квитки обійшлися б щонайменше у €563. Головною перевагою проїзного він називає можливість швидко змінювати плани, коли потяги запізнюються або доводиться шукати інший маршрут.

Після поїздки Ворт назвав серед головних проблем європейських залізниць слабку координацію між перевізниками та складність бронювання міжнародних маршрутів. У травні Єврокомісія запропонувала пакет змін, який має спростити купівлю квитків і пересадки між різними залізничними компаніями.