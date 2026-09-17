Білл Скашгорд зіграє головну роль у Physint — новій грі Хідео Коджіми

Шведський актор Білл Скашгорд, відомий за роллю Пеннівайза у фільмах «Воно», зіграє головного героя у Physint — новому шпигунському екшені японського геймдизайнера Хідео Коджіми та його студії Kojima Productions. Про це студія оголосила 17 вересня під час Xbox Tokyo Game Show 2026 Broadcast.

Разом із анонсом показали новий постер гри зі Скашгордом і акторкою Чарлі Фрейзер.

Коджіма розповів, що вони зі Скашгордом давно стежать за роботами одне одного. На початку 2026 року актор уже пройшов примірки костюмів, сканування та камерні тести разом із Фрейзер. За словами Коджіми, після цих тестів він краще зрозумів, у якому напрямі рухатиметься проєкт.

Скашгорд приєднався до вже оголошеного акторського складу Physint. Раніше Kojima Productions підтвердила участь австралійської моделі та акторки Чарлі Фрейзер, корейського актора і продюсера Ма Донсока та японки Мінамі Хамабе. Їх представили у вересні 2025 року на ювілейному заході студії Beyond the Strand.

Physint стане для Коджіми поверненням до жанру шпигунського екшену, з яким його найбільше пов’язують через серію Metal Gear. Саму гру студія називає своїм третім оригінальним проєктом, а Коджіма — підсумком приблизно 40 років роботи у відеоіграх.

Про Physint уперше оголосили у 2024 році як про спільний проєкт Kojima Productions і Sony Interactive Entertainment. Тоді Коджіма казав, що повноцінна розробка розпочнеться після завершення Death Stranding 2. У вересні 2026 року новим видавничим партнером Physint стала Xbox. Компанія вже співпрацює з Kojima Productions над OD: KNOCK — експериментальною грою про страх, яка поєднуватиме елементи відеогри та кіно.

Дату виходу Physint поки що не оголосили.