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Аристократи ділять сімейну імперію: вийшов тизер нового фільму Ґая Річі «Дружина і Пес»

Ірина Маймур 18 вересня 2026
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Кінодистриб’ютор «Кіноманія» представив український тизер кримінального трилера «Дружина і Пес» («Wife & Dog»), який зняв британський режисер Ґай Річі. Головні ролі у фільмі виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс.

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У центрі сюжету — заможна британська родина Фербенків. Її глава Малкольм вирішує відійти від справ і передати сімейну імперію дітям. За владу починають боротися його донька Флоренс, яка роками працювала поруч із батьком, і син Ґідеон, який щойно вийшов із в’язниці.

Після рішення батька конфлікт переростає в сімейну війну. Ґідеон прагне помститися сестрі, а Флоренс бере собі в охоронці конюха Шона. Згодом з’ясовується, що той приховує кримінальне минуле — колись він був одним із найвпливовіших злочинних босів Англії.

Окрім Камбербетча, Пайк і Гопкінса, у фільмі зіграли Космо Джарвіс, Джеймс Нортон, Падді Консідайн і Піп Торренс. Ґай Річі виступив режисером і сценаристом стрічки; серед його попередніх робіт — «Карти, гроші, два стволи», «Великий куш» і «Джентльмени».

В український прокат «Дружина і Пес» вийде в лютому 2027 року.

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