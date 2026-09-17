Російський фільм «Мінотавр» претендуватиме на участь в «Оскарі» від Франції: кінокритикиня пояснила ризики

Фільм «Мінотавр» російського режисера Андрєя Звягінцева претендуватиме на участь в премії «Оскар» від Франції в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про це повідомляє Euronews.

«Мінотавр» отримав Гран-прі Каннського кінофестивалю 2026 року. Фільм створили французькі компанії MK Productions і CG Cinéma у копродукції з Німеччиною та Латвією.

Стрічка російськомовна та розповідає про подружню кризу на тлі мобілізації, оголошеної Владіміром Путіним у вересні 2022 року. Головний герой Гліб керує компанією та має передати частину своїх працівників до російської армії, щоб виконати встановлені регіональні квоти на мобілізацію.

Паралельно руйнуються його стосунки з дружиною, яка закохується в молодого фотографа. Сюжет частково переосмислює фільм Клода Шаброля «Невірна дружина» 1969 року, а назва відсилає до давньогрецького міфу про Мінотавра.

Звягінцев після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхав до Франції. Під час отримання Гран-прі Каннського фестивалю він звернувся до Путіна із закликом припинити кровопролиття. Водночас режисер не згадав Україну та не поклав на Росію відповідальність за війну. Через це його виступ критикували, зокрема, в Україні.

#Oscars2027 « Minotaure » d’Andreï Zviaguintsev représentera la France à l’Oscar du meilleur film international

Dans les prochaines semaines, plusieurs dizaines de films, venus du monde entier, vont concourir pour l’oscar du meilleur film international. Au terme d’un processus… pic.twitter.com/iAnCxgMPum — Le CNC (@LeCNC) September 16, 2026

Нагадаємо, що від України на участь в «Оскарі» в категорії «Найкращий міжнародний фільм» претендує документальний фільм «Сліди» про українських жінок, які пережили сексуальне насильство та катування під час російської агресії.

Як розповіла БЖ кінокритикиня Наталія Серебрякова, «Сліди» можуть опинитися в тіні «Мінотавра» через його значно більшу міжнародну видимість після Канн та участі в оскарівській кампанії.

«Проблема для мене не лише в тому, що український фільм може опинитися в тіні більш відомого російського режисера. Значно важливіше, що ці два фільми пропонують принципово різні перспективи на війну», — сказала вона.

За словами критикині, «Мінотавр» зосереджується на російській родині та її приватних стражданнях. Водночас головний герой використовує систему, війну та власні зв’язки для вирішення особистих проблем.

«Сліди» натомість, на думку Серебрякової, дають змогу говорити про війну з української перспективи — суспільства, яке безпосередньо стало її жертвою. Тому, вважає критикиня, важливо не зводити український і російський досвіди до двох рівнозначних історій про страждання.

Серебрякова також вважає, що «Мінотавр» може дати російському досвіду війни значну міжнародну видимість.

«Західний глядач може прочитати його передусім як історію про те, як війна руйнує життя звичайних росіян. Але при цьому значно менше уваги може залишитися на тому, що ці люди не просто пасивно переживають війну: головний герой активно використовує систему, яка цю війну веде, для вирішення власних приватних проблем», — зазначила Серебрякова.

На її думку, через це російська перспектива може знову опинитися в центрі міжнародної розмови про війну, тоді як українські історії залишаться менш помітними.

«Особливо болісно це сприймається на тлі того, що український кінематограф має величезну кількість історій, які могли б говорити про Маріуполь, Київ, “Азов” та інші українські досвіди війни», — сказала Серебрякова.

Вона також зазначила, що «Мінотавр» може претендувати на успіх на «Оскарі», пов’язавши це з ширшою увагою до російських історій у західному кіно: «Ми бачимо, як впевнено світ повертається до російських історій», — сказала критикиня, згадавши успіхи «Навального», «Анори» та «Містера Ніхто проти Путіна».

П'ять номінантів у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» стануть відомі 21 січня 2027 року. 99-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року.