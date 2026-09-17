Новий Resident Evil Зака Креггера може зібрати близько $80 млн у світовому прокаті вже за перший вікенд. За попередніми оцінками, у США фільм може заробити $40–50 млн, а ще близько $31 млн — на міжнародних ринках. Про це пише Deadline.

Якщо американські збори перевищать $40 млн, це стане найкращим стартом в історії кінофраншизи Resident Evil. Попередній рекорд належить Resident Evil: Afterlife 2010 року, який відкрився у США з $26,6 млн.

Нова екранізація також стала найкраще оціненим критиками фільмом серії. Наразі вона має 96% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes, тоді як попередні частини франшизи традиційно отримували значно нижчі оцінки.

Бюджет стрічки становить близько $75 млн. У Північній Америці її покажуть приблизно у 3000 кінотеатрах.

Режисер Зак Креггер відомий за горорами Weapons та Barbarian і сам називає себе великим шанувальником ігор Resident Evil. При цьому він розповідав, що не дивився попередні кіноадаптації франшизи й будував власну версію насамперед на досвіді від ігор.

За межами США фільм стартує одразу на десятках ринків. Японський реліз запланований на 9 жовтня, а в Китаї картина вийде пізніше. Саме Японія, Німеччина, Мексика, Франція, Південна Корея, Велика Британія, Італія та низка інших країн історично були одними з найсильніших ринків для Resident Evil.

Сім попередніх фільмів франшизи загалом заробили понад $1,2 млрд у світовому прокаті.

Нагадаємо, український Оскарівський комітет обрав документальний фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк претендентом від України на 99-ту премію «Оскар». Стрічка змагатиметься за включення до категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».