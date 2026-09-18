Netflix показав трейлер серіалу про Майка Тайсона — від Брукліна до чемпіонського титулу

Netflix показав трейлер чотирисерійного документального серіалу «Tyson» про життя боксера Майка Тайсона. Прем’єра відбудеться 13 жовтня, повідомляє Variety.

Серіал простежить шлях Тайсона від непростого дитинства в Брукліні до світової слави та титулу наймолодшого чемпіона світу у важкій вазі. Окрему увагу приділять суперечкам, особистим рішенням і кризам, які вплинули на кар’єру та життя боксера.

За описом Netflix, Тайсон сам розповідатиме про тиск, вибір і особисту ціну, що стояли за його успіхом. Автори називають серіал «нефільтрованим і глибоко особистим» портретом його злету, падіння та спроб почати наново.

Разом із документальним серіалом Netflix також анонсував спецвипуск «Mike Tyson: Return of Mike», прем’єра якого запланована на 3 листопада.

У ньому Тайсон постане в іншому амплуа — як комік, що перетворює історії зі свого життя на жарти. Netflix описує шоу як відверте й непередбачуване та обіцяє показати спортсмена «таким, яким його ще не бачили».

Майк Тайсон — американський боксер, який 1986 року в 20-річному віці став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі в історії. Він був абсолютним чемпіоном дивізіону та одним із найвідоміших і найсуперечливіших спортсменів свого покоління.

За кар’єру Тайсон провів 58 професійних боїв, здобув 50 перемог, 44 із них — нокаутом. Поза рингом його біографія була не менш гучною: проблеми із законом, ув’язнення, фінансові труднощі та численні публічні скандали стали частиною його історії.

Нагадаємо, кінодистриб’ютор «Кіноманія» представив український тизер кримінального трилера «Дружина і Пес» («Wife & Dog»), який зняв британський режисер Ґай Річі.

У центрі сюжету — заможна британська родина Фербенків. Її глава Малкольм вирішує відійти від справ і передати імперію дітям. За владу починають боротися його дочка Флоренс, яка роками працювала поруч із батьком, і син Ґідеон, який щойно вийшов із в’язниці.