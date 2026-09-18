Apple представила фотовиставку, повністю зняту на новий iPhone 18 Pro

Apple представила у Нью-Йорку виставку «What Unites Us» («Що нас об’єднує»), усі роботи для якої зняли на новий iPhone 18 Pro. У проєкті взяли участь фотографи Джек Девісон, Алекс Прагер і Джиммі Чин, які отримали смартфони ще до офіційного релізу. Про це повідомляє Hypebeast.

Виставка працюватиме з 18 до 20 вересня в Нью-Йорку. Її кураторкою стала Кеті Раян, колишня багаторічна директорка з фотографії журналу The New York Times. За її словами, тема проєкту виникла як відповідь на дедалі більш фрагментований світ і зосереджується на людях, місцях та ідеях, які нас об’єднують.

Американський альпініст, фотограф і оскароносний режисер Джиммі Чин вирушив у канадські гори Бугабу разом з альпіністом Конрадом Анкером. У його серії є як масштабні панорами гір і льодовикових річок, зняті з вертольота, так і детальні знімки зі сходжень.

Британський фотограф Джек Девісон звернувся до теми взаємодії людини з матеріалом. Він фотографував роботу з глиною, зосереджуючись на руках, текстурах і формах скульптур.

Американська мисткиня Алекс Прагер створила постановні сцени з великою кількістю людей. Її серія показує момент після завершення свята, коли натовп починає розходитися, а персонажі залишаються наодинці зі своїми думками. Частиною експозиції став великий вертикальний триптих.

Для зйомок фотографи використовували iPhone 18 Pro з новою 48-мегапіксельною основною камерою Fusion та змінною діафрагмою, яка дає більше контролю над світлом і глибиною різкості.

Що відомо про нові iPhone

Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max 9 вересня. Разом із ними компанія показала iPhone Duo — свій перший складаний смартфон.

Цього року Apple змінила звичний графік запуску: базовий iPhone 18, iPhone Air та iPhone 18e планують представити лише навесні 2027 року. Стартова ціна iPhone 18 Pro у США становить $1199, а Pro Max — $1299.

iPhone Duo отримав внутрішній екран діагоналлю 7,6 дюйма та зовнішній дисплей на 5,4 дюйма. У розкладеному вигляді пристрій нагадує невеликий планшет і підтримує Split View — одночасну роботу з двома застосунками.

Apple називає Duo найтоншим iPhone в історії компанії. Його ціна стартує з $1999 за версію на 256 ГБ, а модель із 2 ТБ коштуватиме $3199. Попередні замовлення відкриють 16 жовтня, а поставки мають розпочатися 23 жовтня.