Джонні Депп представить на арт’ярмарку свою першу скульптуру — двометрову напівлюдину-напівкролика

Американський актор Джонні Депп представить свою першу скульптуру «The Bunnyman» на ярмарку сучасного мистецтва Contemporary Istanbul у Стамбулі, який триватиме 23–27 вересня. Двометрова фігура з білої бронзи зображує напівлюдину-напівкролика з «мечем правди», пише Deadline.

Скульптуру встановлять просто неба на території Tersane Istanbul — історичної османської верфі на Золотому Розі. Вона увійде до спеціальної програми ярмарку поряд з іншими роботами, розміщеними в публічному просторі.

Образ The Bunnyman з’явився задовго до скульптури. Коли синові Деппа Джеку було близько п’яти років, він намалював персонажа, який нагадав акторові про повторюваний сон із власного дитинства. Згодом The Bunnyman почав з’являтися в ескізах, картинах і принтах Деппа.

«Коли люди бачать мою картину «The Bunnyman», вони завжди запитують одне й те саме: звідки він узявся? Малюнок Джека нагадав мені про сон, який повторювався в мене в дитинстві, приблизно в п’ять-шість років», — розповів Депп.

Над скульптурою працювали мистецька фундація Sigg Art Foundation, артплатформа Pantheon Art і міланська ливарня Fonderia Artistica Battaglia, де її відлили. Pantheon Art уже випускав серію робіт Деппа «The Bunnyman Genesis», присвячену цьому персонажу.

Паралельно в Шанхайському музеї сучасного мистецтва триває персональна виставка Деппа «A Bunch of Stuff Presents Figures of the Fringe». Вона відкрилася 15 серпня і працюватиме до 13 грудня 2026 року. Експозиція охоплює його живопис, малюнки, тексти та інші роботи, створені протягом багатьох років.