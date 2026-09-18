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В Австралії тверезим водіям роздають ваучери на $20

Ірина Маймур 18 вересня 2026
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В Австралії тверезим водіям роздають ваучери на $20

У місті Манджимап у Західній Австралії поліція протягом вересня роздає водіям ваучери на 20 австралійських доларів (приблизно 14 доларів США), якщо під час перевірки алкотестер показує нуль. Загалом правоохоронці планують видати 100 таких ваучерів, пише ABC News.

Манджимап розташований приблизно за 290 кілометрів на південь від Перта, столиці штату Західна Австралія. Вересень для акції обрали через фінали сезону з австралійського футболу та наближення шкільних канікул — у цей період на дорогах стає більше людей. Ваучер можуть отримати водії, які не порушують правил і показують нульовий результат під час перевірки на алкоголь.

Ініціативу запропонував місцевий комітет із безпеки дорожнього руху. За словами начальника місцевого відділення поліції сержанта Тайлера Вінтера, у такий спосіб правоохоронці хочуть спонукати водіїв до відповідальної поведінки на тлі високої кількості загиблих на дорогах штату цьогоріч.

«Якщо вони все роблять правильно, не порушують закон і показують нульовий результат, ми можемо вручити їм один із ваучерів на 20 доларів», — пояснив Вінтер.

Ваучери загальною вартістю 2000 австралійських доларів профінансувала організація Holyoake, яка допомагає людям із проблемами, пов’язаними з алкоголем і наркотиками, та входить до місцевого комітету з безпеки дорожнього руху. Після завершення акції організатори планують зібрати дані, щоб оцінити її ефективність. Якщо результати будуть позитивними, програму хочуть повторювати й надалі. Схожу ініціативу раніше вже проводила поліція міста Мура.

Водночас кримінолог Метью Морган з Австралійського католицького університету вважає, що ваучери можуть допомогти налагодити взаємодію між поліцією та місцевими жителями, але не впевнений, що вони зменшать кількість випадків водіння напідпитку. За його словами, ефективність такого підходу ще потрібно оцінити.

Фото на обкладинці: WA Police
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