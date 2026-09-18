Британський парламент розбереться, чому країна має поразки на «Євробаченні»

Комітет британського парламенту з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту планує з’ясувати, чому Велика Британія останніми роками показує слабкі результати на «Євробаченні». Про це повідомляє The Guardian.

Депутати хочуть перевірити, хто обирає представника країни, за якими критеріями це відбувається та чи пов’язані невдачі з вибором пісень, виступами або іншими причинами.

До 2000 року Велика Британія регулярно входила до десятки найкращих учасників конкурсу: вона не потрапляла в топ-10 лише у 1978, 1987 та 1999 роках. У 1997 році країна востаннє перемогла на «Євробаченні» — тоді гурт Katrina and the Waves отримав перше місце з піснею «Love Shine a Light».

Після 2000 року британські представники лише тричі потрапляли до топ-10. Натомість країна шість разів завершувала конкурс на останньому місці — у 2003, 2008, 2010, 2019, 2021 та 2026 роках.

У 2003 та 2021 роках представники Великої Британії також отримали нуль балів. Найкращим результатом країни за цей період стало друге місце Сема Райдера з піснею «Space Man» у 2022 році.

На «Євробаченні-2026» Велика Британія знову посіла останнє місце. Її представляв ютубер Сем Баттл, відомий як Look Mum No Computer, із піснею «Eins, Zwei, Drei». Він отримав нуль балів від глядачів та один бал від журі.

Представника Великої Британії обирає BBC за підтримки звукозаписного лейбла або музичної менеджмент-компанії. Найближчими місяцями парламентський комітет очікує заслухати керівників BBC та представників музичної індустрії.