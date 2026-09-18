Іранська влада засудила акторку Лале Марзбан за її промову на Венеційському кінофестивалі, присвячену жінкам країни

Іранська влада та державні медіа розкритикували акторку Лале Марзбан після того, як вона присвятила свою нагороду на Венеційському кінофестивалі жінкам Ірану. У промові акторка сказала, що вони «заплатили найвищу ціну навіть за найменшу міру свободи», пише The Guardian.

Марзбан отримала нагороду за найкращу жіночу роль у секції Orizzonti за роботу у фільмі Мохсена Гараї «Будинок, що падає». Стрічка розповідає про три покоління жінок, яких батько ув’язнює у власному будинку.

Після нагородження акторка заявила перською мовою, що іранці переживають одні з найскладніших днів у своєму житті, але закликала не втрачати надію.

У четвер Вища рада культурної революції Ірану — консервативний державний орган, членів якого призначає верховний лідер країни, — засудила промову Марзбан. У заяві йшлося, що акторка представила «однобічний наратив про горде іранське суспільство».

Рада також заявила, що зведення іранських жінок до «стереотипів, бажаних західними колами» нібито суперечить суспільній місії мистецтва.

До критики приєдналися державні та провладні медіа. Телеведуча Захра Чехмагхі назвала Марзбан «лицемірною» та «нікчемною», а акторка Жила Садегі дорікнула їй за те, що у промові вона не згадала дітей, які загинули внаслідок удару США по початковій школі в Мінабі 28 лютого.

На державному телеканалі IRIB експерт із Корану заявив, що акторку «обдурив ворог», і закликав владу не дозволяти їй працювати в Ірані. Інше державне медіа, Student News Network, закликало Міністерство культури не дозволити Марзбан повернутися до країни.

«Будинок, що падає» порушує тему розпаду традиційної патріархальної сім’ї в Ірані та спроб чоловіків силою зберегти контроль над нею. Марзбан грає 20-річну Енсі, яка повідомляє родині про намір виїхати до Туреччини та почати модельну кар’єру. У відповідь її батько замикає її та інших жінок сім’ї у їхніх кімнатах.

Після прем’єри фільму у Венеції Марзбан заявила, що жінкам в Ірані доводиться поступово боротися за свої права. «Я зробила свій маленький крок. Я зробила свій внесок. Я дуже сподіваюся, що багато інших людей зможуть зробити маленькі кроки до нашої спільної мети», — сказала акторка.