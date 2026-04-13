Адміністрація Трампа показала проєкт 76-метрової тріумфальної арки у Вашингтоні

Адміністрація президента США оприлюднила плани будівництва 250-футової (близько 76 метрів) тріумфальної арки біля Арлінгтонського меморіального мосту на березі річки Потомак. За задумом Дональда Трампа, монумент має стати символом святкування 250-річчя США та закріпити його політичну спадщину, пише The New York Times.

Проєкт був поданий на розгляд Комісії з образотворчого мистецтва — федеральної панелі, до складу якої президент раніше призначив своїх однодумців. Згідно з візуалізаціями, розробленими архітектурним бюро Harrison Design, споруда за стилістикою нагадує Тріумфальну арку в Парижі. Вершину конструкції прикрашають два орли та золотий крилатий ангел, якого Трамп називає «Леді Свобода».

На фасадах арки розміщені написи «Одна нація під Богом» (One Nation Under God) та «Свобода і справедливість для всіх» (Liberty and Justice for All).

Будівництво арки є частиною серії резонансних архітектурних змін у Вашингтоні, серед яких — створення Національного саду американських героїв зі 250 статуями та будівництво нової бальної зали Білого дому.

Проте ініціатива вже зіткнулася з юридичним і суспільним спротивом. Група ветеранів війни у В'єтнамі подала позов з вимогою зупинити будівництво, стверджуючи, що масивна споруда перекриє історичний вид між Меморіалом Лінкольна та Арлінгтонським національним цвинтарем.

Проєкт також розкритикували представники Демократичної партії, а федеральний суддя раніше вже зупиняв роботи над бальною залою Білого дому через відсутність схвалення Конгресу та питання щодо іноземних пожертв.