У Сан-Франциско людина вийшла на ринг проти 100-кілограмового робота

У Сан-Франциско влаштували незвичний поєдинок між людиною та гуманоїдними роботами. На ринг проти машин вийшов американський блогер і TikTok-зірка Френкі ЛаПенна, а організатори назвали шоу першим подібним боєм людини з «роботом-Термінатором».

За вечір ЛаПенна встиг побитися одразу з трьома роботами. Спочатку його суперником став компактний Unitree G1, а потім — два значно більші ENGINEAI T800.

T800 мають зріст близько 180 сантиметрів, важать приблизно 100 кілограмів і коштують понад $40 тисяч. Для шоу роботам також надали зовнішність, що нагадує Термінатора з однойменної кінофраншизи.

Перед виходом на ринг ЛаПенна одягнув додаткове захисне спорядження. За заявою компанії REK, яка працює з бойовими гуманоїдами, великі роботи здатні завдавати ударів із силою до 385 кілограмів.

На оприлюднених кадрах блогер спочатку кілька разів влучає по T800 — від ударів голова робота відхиляється назад, а сама машина хитається. Однак робот швидко відповідає серією ударів ногами, після одного з яких ЛаПенну відкидає до стіни рингу.

Після одного з боїв блогер отримав травму руки, однак серйозніше не постраждав. Водночас повідомляється, що наступний поєдинок з іншим T800 завершився для нього менш вдало.

Сам робот має масивний корпус і голову, стилізовану під «Термінатора». REK спеціалізується на гуманоїдних роботах, яких навчають бойових мистецтв.

REK також влаштовує поєдинки між самими гуманоїдними роботами. Машини виходять на ринг і обмінюються ударами майже як звичайні бійці — формат уже нагадує сюжет фантастичного фільму «Жива сталь», де замість людей у боксі змагаються роботи.

Поки гуманоїдні роботи рухаються доволі повільно й незграбно, але в коментарях користувачі вже жартують про «початок кінця» та згадують десятки фантастичних фільмів, у яких люди задовго до появи таких машин показали, до чого призводить надмірна самостійність роботів. Найочевидніша асоціація — «Термінатор», де створені людьми машини зрештою повстають проти своїх творців.

Раніше ми писали, що дослідники ETH Zurich розробили роботизовану руку, яка може використовувати пальці як ноги — пересуватися різними поверхнями, підійматися після падіння, штовхати предмети й навіть натискати клавіші на клавіатурі.