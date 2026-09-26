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Жінка, яка звинувачувала Jay-Z у зґвалтуванні, назвала свої твердження неправдивими

Ірина Маймур 26 вересня 2026
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Жінка, яка звинувачувала Jay-Z у зґвалтуванні, назвала свої твердження неправдивими

Жінка, яка у 2024 році звинуватила американського репера Jay-Z (справжнє ім'я — Шон Картер) у зґвалтуванні, коли їй було 13 років, заявила в суді, що ці твердження були неправдивими. Вона також зазначила, що ніколи не зустрічалася й не розмовляла з музикантом, пише BBC.

Відповідну 12-сторінкову заяву жінка подала 24 вересня до федерального суду Мангеттена.

«Шон “Jay-Z” Картер ніколи мене не ґвалтував. Я ніколи не зустрічалася і не розмовляла з паном Картером», — написала жінка, яка у судових документах фігурує під псевдонімом Джейн Доу.

Вона також заявила, що «жодне» з її тверджень проти репера не відповідає дійсності.

Первинний цивільний позов жінка подала у жовтні 2024 року проти Шона «Дідді» Комбса. Вона стверджувала, що після вечірки з нагоди MTV Video Music Awards 2000 року її накачали наркотиками та зґвалтували. У грудні до оновленого позову додали Jay-Z як другого ймовірного нападника. Обидва музиканти заперечували звинувачення. У лютому 2025 року жінка відкликала позов із забороною подавати його повторно.

У новій заяві Джейн Доу розповіла, що восени 2024 року побачила у Facebook оголошення для людей, які могли мати претензії щодо сексуального насильства з боку Комбса. За її словами, після цього з нею зв’язалися юристи, однак вона не бачила фінальної версії позову до його подання та не погоджувала її. Жінка також стверджує, що її тодішні адвокати не провели незалежної перевірки викладених у позові тверджень.

Її нинішній адвокат Джеймс Блейр Ньюман-молодший заявив, що жінка й надалі вважає себе жертвою сексуального насильства, однак помилилася, пов’язавши з ним Картера. За його словами, вона «щиро й беззастережно» перепросила перед репером та його родиною. Сама Джейн Доу наголосила, що не отримувала грошей від Картера чи людей, які діяли від його імені, за нову заяву.

Колишній адвокат жінки Тоні Базбі у коментарі Rolling Stone заявив, що щонайменше четверо юристів спілкувалися з нею ще до його залучення і всім вона розповідала ту саму історію. За його словами, якщо тепер вона стверджує, що раніше говорила неправду, для нього це «нова інформація».

Після відкликання первинного позову Jay-Z сам подав до суду на Джейн Доу та її колишніх адвокатів. Після нової заяви репер виключив жінку з числа відповідачів, однак його федеральна справа проти Базбі та його юридичної фірми триває.

Фото на обкладинці: Mikamote / Wikimedia Commons
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