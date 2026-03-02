Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Творці ШІ-акторки Тіллі Норвуд запустять цілий всесвіт цифрових акторів

Іван Назаренко 02 березня 2026
Авторка цифрової акторки Тіллі Норвуд — Елін ван дер Велден — оголосила про швидку експансію проєкту та створення цілого всесвіту навколо віртуального персонажа. Для цього вона запросила Марка Вілана, який раніше працював у Prime Video, на посаду керівника зі стратегії та операцій у новій ШІ-студії Xicoia, пише Variety.

Вілан відповідатиме за запуск так званого Tillyverse — цифрового всесвіту, де Тіллі та нове покоління створених ШІ-персонажів співпрацюватимуть і розвиватимуть кар’єри. Запуск проєкту запланований на 2026 рік.

За задумом Xicoia має масштабно створювати інтелектуальну власність і переосмислювати саму модель появи та розвитку талантів у добу штучного інтелекту. Студія також планує розробляти кастомізованих ШІ-персонажів для сторонніх замовників.

Нагадаємо, у 2025 році Елін ван дер Велден спричинила гучну дискусію, заявивши під час панелі в Цюриху, що Тіллі Норвуд — повністю вигадана акторка, згенерована ШІ, — готується підписати контракт із агентством.

У новій заяві ван дер Велден наголосила, що Тіллі — це повноцінний бренд із потенціалом глобальної суперзірки. За її словами, Вілан допоможе вибудувати всі рівні цього світу — від щоденного життя героїні до її кар’єрних рішень і взаємодії з фанатами на різних платформах.

