У Києві відреставрують Палац одружень на Берестейському проспекті за майже 280 млн грн

КМДА оголосила тендер на реставрацію Палацу одружень на Берестейському проспекті, 11, який нещодавно визнали щойно виявленим об’єктом культурної спадщини. Очікувана вартість робіт — 279 579 671 грн.

Палац урочистих подій звели в 1982 році за проєктом Вадима Гопкала, Вадима Гричини та Ірини Гричини. У листопаді 2025 року Консультативна рада з охорони культурної спадщини схвалила науково-проєктну документацію його реставрації.

Будівлю планують комплексно відновити і пристосувати під Центр надання адміністративних послуг КМДА. У проєкті передбачені рішення для безбар’єрного доступу: зокрема, ліфт і підйомники. У підвалі також мають облаштувати укриття на період воєнного стану.

На першому поверсі планують головний вестибюль, зону електронної черги та кабінети для роботи фахівців. На другому — урочисту залу реєстрації шлюбів, операційні та допоміжні приміщення ЦНАПу, а також конференц-залу.

Згідно з тендерною документацією, під час робіт мають відновити фасади, оновити гранітне облицювання цоколю та парадних сходів, а також впорядкувати територію навколо будівлі.

Під час реставрації обіцяють зберегти ковані деталі, різьблення по каменю та гобелени. Ці роботи створили монументалісти Анатолій Гайдамака та Лариса Міщенко.

У Консультативній раді з охорони культурної спадщини раніше наголошували, що Палац одружень є одним із впізнаваних київських об’єктів — «так само знаковим, як Житній ринок».