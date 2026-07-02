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У Києві відреставрують Палац одружень на Берестейському проспекті за майже 280 млн грн

Ірина Маймур 02 липня 2026
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КМДА оголосила тендер на реставрацію Палацу одружень на Берестейському проспекті, 11, який нещодавно визнали щойно виявленим об’єктом культурної спадщини. Очікувана вартість робіт — 279 579 671 грн.

Палац урочистих подій звели в 1982 році за проєктом Вадима Гопкала, Вадима Гричини та Ірини Гричини. У листопаді 2025 року Консультативна рада з охорони культурної спадщини схвалила науково-проєктну документацію його реставрації.

Будівлю планують комплексно відновити і пристосувати під Центр надання адміністративних послуг КМДА. У проєкті передбачені рішення для безбар’єрного доступу: зокрема, ліфт і підйомники. У підвалі також мають облаштувати укриття на період воєнного стану.

На першому поверсі планують головний вестибюль, зону електронної черги та кабінети для роботи фахівців. На другому — урочисту залу реєстрації шлюбів, операційні та допоміжні приміщення ЦНАПу, а також конференц-залу.

Згідно з тендерною документацією, під час робіт мають відновити фасади, оновити гранітне облицювання цоколю та парадних сходів, а також впорядкувати територію навколо будівлі.

Під час реставрації обіцяють зберегти ковані деталі, різьблення по каменю та гобелени. Ці роботи створили монументалісти Анатолій Гайдамака та Лариса Міщенко.

У Консультативній раді з охорони культурної спадщини раніше наголошували, що Палац одружень є одним із впізнаваних київських об’єктів — «так само знаковим, як Житній ринок».

Фото: Rasal Hague / Wikimedia Commons
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