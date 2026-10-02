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У Києві обмежили рух трьома мостами після російських атак

Ірина Маймур 02 жовтня 2026
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У Києві обмежили рух трьома мостами після російських атак

У Києві вранці 2 жовтня обмежили рух Південним мостом, мостом Метро та мостом Патона після російських атак. Громадський транспорт перенаправляють через Дарницький і Подільський мости, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Південний міст наразі перекритий в обох напрямках. Автобуси № 22 та № 91 курсують через Дарницький міст.

На мосту Патона повністю перекрили напрямок із правого на лівий берег. Автобуси 51, 55, 115 та 118-Д курсують через Дарницький міст. Змінено також рух тролейбусів: маршрут № 43 курсує від Кібернетичного центру до Либідської площі, маршрут № 50 — від вулиці Милославської до Дарницької площі.

Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег. Рух автобуса № 1-М організовано через Подільський міст.

Напередодні, 1 жовтня, росіяни вже атакували Південний міст. За словами міського голови Віталія Кличка, тоді зафіксували два влучання біля опорної частини мосту. У цей момент ним через Дніпро рухався поїзд метро. Увечері того самого дня російські війська знову вдарили по Південному мосту, а вночі відбулася третя атака.

Фото: Олег Тоцький / Wikimedia Commons
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