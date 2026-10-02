NASA тестує роботів, які допомагатимуть астронавтам на Місяці

NASA розробляє роботизовані системи, які в майбутньому можуть допомагати астронавтам під час роботи на Місяці. Команда Dexterous Robotics у Космічному центрі Джонсона тестує роботів, здатних переносити вантажі, працювати з обладнанням і брати на себе небезпечні для людей завдання.

Фото: NASA

Серед них — Valkyrie, перший двоногий гуманоїдний робот NASA. Під час однієї з демонстрацій він підняв запаковану сумку й передав її членкині команди. Фахівці Dexterous Robotics також працювали над Robonaut 2, якого протягом семи років використовували для демонстрацій робототехніки на Міжнародній космічній станції.

За словами керівника команди Шона Азімі, NASA не прагне замінити астронавтів роботами. Такі системи мають зменшувати ризики для людей і виконувати частину роботи в екстремальних умовах, залишаючи екіпажу завдання, де потрібна безпосередня участь людини.

Для випробувань команда створила комплекс iMETRO, де можна перевіряти роботизовані технології на макетах космічних апаратів і житлових модулів. Під час одного з тестів програмне забезпечення дозволило роботизованій руці розпізнати люк космічного корабля, відчинити його й переносити вантажні сумки. Іншу систему з камерою тестували для огляду й обслуговування холодильного обладнання, подібного до того, що використовують на МКС.

Фото: NASA

Фото: NASA / Helen Arase Vargas

Зараз один із головних напрямів роботи команди — технології, які можуть підтримувати тривалу присутність людей на поверхні Місяця. Частина проєктів пов’язана з майбутньою Moon Base — місячним форпостом NASA поблизу південного полюса. Агентство планує розбудовувати його поетапно за допомогою роботизованих і пілотованих місій.