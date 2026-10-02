Американський бренд Neurable створив навушники, які відстежують концентрацію, стрес і втому

Американська компанія Neurable представила навушники Neurable One з 12 датчиками, які реєструють електричну активність мозку. За цими сигналами застосунок оцінює, наскільки користувач зосереджений, розумово напружений або втомлений, і може підказати, коли варто перепочити, пише Wired.

У навушниках використовують електроенцефалографію, або EEG, — метод реєстрації електричної активності мозку. Датчики вбудували у внутрішні накладки навушників. Вони починають збирати дані, коли людина їх надіває. Якщо система помічає, що увага розсіюється, вона може подати короткий звуковий сигнал, а за ознак втоми — запропонувати перерву.

У застосунку Neurable є вісім показників, серед яких концентрація, швидкість обробки інформації, розумове навантаження, стрес і сонливість. Один із них — Brain Battery, або умовна «батарея мозку», яка має показувати, наскільки, за оцінкою системи, користувач ще здатен зберігати концентрацію.

Neurable One також мають режими для медитації та короткого денного сну. Під час медитації голосові підказки припиняються, коли система фіксує стійку концентрацію, і повертаються, якщо увага розсіюється. Під час дрімоти навушники можуть поступово зменшувати гучність аудіосесії, коли визначають, що користувач засинає.

Як звичайні бездротові навушники Neurable One мають активне шумозаглушення та шість мікрофонів. Вони можуть працювати до 22 годин без підзарядки, а з увімкненим відстеженням мозкової активності — близько 12 годин. Ціна моделі — $499.

Це перші навушники, які Neurable повністю розробила й випускає під власним брендом. Раніше компанія інтегрувала свої технології у пристрої інших виробників, зокрема бренду аудіотехніки Master & Dynamic.

У Neurable наголошують, що One не є медичним пристроєм і не призначені для діагностики чи лікування захворювань. Окремих досліджень ефективності саме цієї моделі поки що немає.