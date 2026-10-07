Над Музеєм образотворчих мистецтв Більбао звели галерею за проєктом Foster + Partners

Британське бюро Foster + Partners разом із баскським архітектором Луїсом Марією Уріарте завершили розширення Музею образотворчих мистецтв Більбао в Іспанії. Головним елементом проєкту стала Agravitas — галерея з 55-метровим прольотом, яка проходить над старими корпусами музею і нагадує міст, пише Dezeen.

Agravitas тримається на великих V-подібних колонах і не спирається на історичні будівлі музею. Нова частина поєднує корпус 1945 року, прибудову 1970-х та частину комплексу, реконструйовану на початку 2000-х.

Для галереї використали сталь місцевого виробництва — так архітектори відсилають до промислової історії Більбао. Завдяки розширенню музей отримав 2300 квадратних метрів нових виставкових просторів на двох рівнях.

Під Agravitas облаштували просторий атріум зі скульптурами американського митця Річарда Серри, іспанського художника і скульптора Пабло Паласуело та баскського скульптора Едуардо Чільїди. На верхньому рівні розташована виставкова галерея площею 1300 квадратних метрів без внутрішніх колон. Світлові ліхтарі в даху можуть пропускати денне світло або повністю затемнюватися залежно від потреб експозиції.

У новій частині також з’явилися офіси та відкриті тераси для експонування скульптур із краєвидами на місто й парк Донья-Касільда-де-Ітуррісар.

Виступи фасаду та даху створюють затінення від сонця, а на покрівлі встановлені понад 500 квадратних метрів сонячних панелей. За даними Foster + Partners, вони мають забезпечувати половину потреби музею в теплі.

У межах проєкту також відреставрували наявні корпуси та вперше за кілька десятиліть знову відкрили перший головний вхід до будівлі 1940-х років.

За словами британського архітектора й засновника Foster + Partners Нормана Фостера, проєкт мав поєднати «минуле, сучасність і майбутнє» Більбао та створити гнучкі простори для різних жанрів сучасного мистецтва.

Урочиста презентація оновленого музею відбулася 5 жовтня, а 6 жовтня Agravitas відкрили для відвідувачів.