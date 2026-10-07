Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Paramount працює над восьмим фільмом «Трансформери» — до проєкту долучився Стівен Спілберг

Ірина Маймур 07 жовтня 2026
208
Paramount працює над восьмим фільмом «Трансформери» — до проєкту долучився Стівен Спілберг

Американська кіностудія Paramount Pictures працює над восьмим ігровим фільмом франшизи «Трансформери». Стівен Спілберг стане його виконавчим продюсером і разом із Лоренцо ді Бонавентурою контролюватиме творчі аспекти проєкту, пише Variety.

Спілберг уже був виконавчим продюсером попередніх частин франшизи. За даними джерел Variety, цього разу він буде більше залучений до творчого процесу, а новий фільм хочуть зробити ближчим за тональністю до ранніх «Трансформерів». Над першими двома стрічками Спілберг також працював активніше.

Сценарій восьмого фільму пише Джейсон Фукс. Події розгортатимуться в наш час, однак інших подробиць сюжету поки не розкривають.

Прев'ю відео

Режисера ще не оголосили. Також невідомо, чи долучиться до проєкту Майкл Бей, який зняв перші п’ять фільмів серії, і якщо так, то в якій ролі.

Шая Лабаф, який зіграв Сема Вітвікі у перших трьох «Трансформерах», до франшизи не повернеться. Переговори щодо інших акторів поки перебувають на ранній стадії.

Загалом фільми франшизи зібрали у світовому прокаті понад $5,4 мільярда.

Водночас Paramount відмовилася від подальшої розробки кросовера «Трансформерів» і «Джі Ай Джо» (G.I. Joe). Натомість студія працює над новим окремим фільмом «Джі Ай Джо» разом із Денні Макбрайдом.

Фото на обкладинці: Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Через російську атаку знищено склади видавництва «Книголав» — втрачено десятки тисяч книжок Померла акторка Ева Марі Сейнт — одна з останніх зірок золотого віку Голлівуду 1940-1950-х років У Києві уламки російської ракети пошкодили два павільйони кіностудії Довженка Над Музеєм образотворчих мистецтв Більбао звели галерею за проєктом Foster + Partners
Найтитулованіший вершковий лікер у світі 06 жовтня 2026 Комплекс «Абраксас» — темний бог архітектури, герой фільмів-антиутопій, розсадник злочинності 06 жовтня 2026 «Діґґер» Алехандро Іньярріту — сатира, яка не змогла 06 жовтня 2026 Що дивитися: 13 серіалів жовтня 05 жовтня 2026 Київські замальовки. Випуск 57 05 жовтня 2026 Минуле, я тебе врятую: монументалісти зі спільноти «Затирка» — про збереження мистецтва 02 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку