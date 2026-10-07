Paramount працює над восьмим фільмом «Трансформери» — до проєкту долучився Стівен Спілберг

Американська кіностудія Paramount Pictures працює над восьмим ігровим фільмом франшизи «Трансформери». Стівен Спілберг стане його виконавчим продюсером і разом із Лоренцо ді Бонавентурою контролюватиме творчі аспекти проєкту, пише Variety.

Спілберг уже був виконавчим продюсером попередніх частин франшизи. За даними джерел Variety, цього разу він буде більше залучений до творчого процесу, а новий фільм хочуть зробити ближчим за тональністю до ранніх «Трансформерів». Над першими двома стрічками Спілберг також працював активніше.

Сценарій восьмого фільму пише Джейсон Фукс. Події розгортатимуться в наш час, однак інших подробиць сюжету поки не розкривають.

Режисера ще не оголосили. Також невідомо, чи долучиться до проєкту Майкл Бей, який зняв перші п’ять фільмів серії, і якщо так, то в якій ролі.

Шая Лабаф, який зіграв Сема Вітвікі у перших трьох «Трансформерах», до франшизи не повернеться. Переговори щодо інших акторів поки перебувають на ранній стадії.

Загалом фільми франшизи зібрали у світовому прокаті понад $5,4 мільярда.

Водночас Paramount відмовилася від подальшої розробки кросовера «Трансформерів» і «Джі Ай Джо» (G.I. Joe). Натомість студія працює над новим окремим фільмом «Джі Ай Джо» разом із Денні Макбрайдом.