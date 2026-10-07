Померла акторка Ева Марі Сейнт — одна з останніх зірок золотого віку Голлівуду 1940-1950-х років

У віці 102 років пішла з життя американська акторка Ева Марі Сейнт — одна з останніх зірок золотого віку Голлівуду 1940-1950-х років. Акторка померла природною смертю у своєму будинку в Лос-Анджелесі, пише The Guardian.

Ева Марі Сейнт народилася 1924 року в Нью-Джерсі в родині протестантів-квакерів. У 1951 році вона одружилася з режисером Джеффрі Гейденом, з яким прожила до його смерті 2016 року. У подружжя було двоє дітей.

Сейнт дебютувала в кінодрамі «У порту» 1954 року, де зіграла кохану героя Марлона Брандо. За цю роль вона отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану в 1955 році.

Наступним великим успіхом стала роль Єви Кендалл у шпигунському трилері Альфреда Гічкока «На північ через північний захід» 1959 року. Її партнером у фільмі був Кері Ґрант. Сейнт розповідала, що частково отримати цю роль їй допоміг образ, у якому вона прийшла на зустріч із режисером, — бежевий одяг і білі рукавички.

У 1960-х акторка знімалася у фільмах «Вихід», «Усі падають», «Піщаний птах» та «Гран-прі». Водночас після народження дітей вона скоротила кількість роботи в кіно, зосередившись на родині.

У 1970-х і 1980-х Сейнт переважно працювала на телебаченні, а згодом повернулася до великого кіно. Серед її пізніх ролей — мати персонажа Сема Шепарда у вестерні Віма Вендерса «Не приходь стукати» та Марта Кент — прийомна мати Супермена у фільмі «Повернення Супермена» 2006 року. У стрічці також використали архівні кадри Марлона Брандо із «Супермена» 1978 року.

Сейнт отримала премію «Еммі» за найкращу жіночу роль другого плану в мінісеріалі «Люди як ми» 1990 року. Її останньою екранною роботою стала «Зимова казка» 2014 року з Коліном Фарреллом.