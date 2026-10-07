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«Gods Don’t Give Gifts»: вийшов трейлер ШІ-мультфільму, який хочуть висунути на «Оскар»

Іван Назаренко 07 жовтня 2026
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Студія Fable випустила перший трейлер свого анімаційного фільму «Gods Don’t Give Gifts», створеного за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Variety.

Водночас американський прокат стрічки перенесли з 30 жовтня на 4 грудня. Творці хочуть використати додатковий час для кампанії за номінацію на «Оскар» у категорії найкращого анімаційного фільму.

Fable створила фільм разом із ютубером Заком Лондоном, відомим як Gossip Goblin. Стрічка розповідає про майбутнє людства, яке завдяки технологіям навчилося долати смерть, і наслідки такого розвитку. Історія є частиною вигаданого всесвіту Gossip Goblin «13 циклів людства».

Трейлер знайомить глядача із Нііро Крейдл — планетою майбутнього, де свідомість стала товаром, і люди можуть переносити її у штучні тіла із кремнію та металу. У ролику показують чотири пов’язані історії про пам’ять, ідентичність і наслідки спроб людства позбутися фізичних обмежень.

Fable поки не оголосила дистриб’ютора фільму, однак уже готує повноцінний театральний реліз. Найближчим часом в американських кінотеатрах розмістять постери стрічки.

Перенесення прем’єри має наблизити реліз до традиційного сезону оскарівських кампаній. Fable планує організувати спеціальні покази для членів Американської кіноакадемії, допрем’єрні сеанси для критиків і рекламну кампанію в Лос-Анджелесі.

У травні Академія заборонила використання ШІ-акторів та написання сценаріїв за допомогою нейромереж, однак загалом правила зазначають, що використання ШІ-інструментів в інших сферах кіновиробництва не впливає на шанси фільму на номінацію.

Водночас Академія оцінюватиме внесок людини у створення таких робіт і за потреби може зробити запит на додаткову інформацію про використання генеративного ШІ.

Окремим викликом для «Gods Don’t Give Gifts» може стати його найвищий віковий рейтинг R через насильство. Раніше єдиним фільмом із таким рейтингом, номінованим на «Оскар» за найкращий анімаційний фільм, була «Аномаліса» Чарлі Кауфмана.

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