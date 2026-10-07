«Gods Don’t Give Gifts»: вийшов трейлер ШІ-мультфільму, який хочуть висунути на «Оскар»

Студія Fable випустила перший трейлер свого анімаційного фільму «Gods Don’t Give Gifts», створеного за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Variety.

Водночас американський прокат стрічки перенесли з 30 жовтня на 4 грудня. Творці хочуть використати додатковий час для кампанії за номінацію на «Оскар» у категорії найкращого анімаційного фільму.

Fable створила фільм разом із ютубером Заком Лондоном, відомим як Gossip Goblin. Стрічка розповідає про майбутнє людства, яке завдяки технологіям навчилося долати смерть, і наслідки такого розвитку. Історія є частиною вигаданого всесвіту Gossip Goblin «13 циклів людства».

Трейлер знайомить глядача із Нііро Крейдл — планетою майбутнього, де свідомість стала товаром, і люди можуть переносити її у штучні тіла із кремнію та металу. У ролику показують чотири пов’язані історії про пам’ять, ідентичність і наслідки спроб людства позбутися фізичних обмежень.

Fable поки не оголосила дистриб’ютора фільму, однак уже готує повноцінний театральний реліз. Найближчим часом в американських кінотеатрах розмістять постери стрічки.

Перенесення прем’єри має наблизити реліз до традиційного сезону оскарівських кампаній. Fable планує організувати спеціальні покази для членів Американської кіноакадемії, допрем’єрні сеанси для критиків і рекламну кампанію в Лос-Анджелесі.

У травні Академія заборонила використання ШІ-акторів та написання сценаріїв за допомогою нейромереж, однак загалом правила зазначають, що використання ШІ-інструментів в інших сферах кіновиробництва не впливає на шанси фільму на номінацію.

Водночас Академія оцінюватиме внесок людини у створення таких робіт і за потреби може зробити запит на додаткову інформацію про використання генеративного ШІ.

Окремим викликом для «Gods Don’t Give Gifts» може стати його найвищий віковий рейтинг R через насильство. Раніше єдиним фільмом із таким рейтингом, номінованим на «Оскар» за найкращий анімаційний фільм, була «Аномаліса» Чарлі Кауфмана.