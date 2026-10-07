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На Київщині колишню школу переобладнають у житло для ВПО

Ірина Маймур 07 жовтня 2026
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У селищі Ставище Київської області будівлю колишньої школи планують переобладнати у тимчасове житло для 42 внутрішньо переміщених родин. Проєкт Dvir розробила італійсько-швейцарська архітектурна студія Office for Future. Про це пише Dezeen.

У будівлі облаштують 42 квартири різної площі — з однією, двома та трьома спальнями. Також передбачено кілька безбар’єрних помешкань.

Квартири розташують навколо центрального внутрішнього двору. Його озеленять, а частину наявного асфальтового покриття збережуть і використають для пішохідних доріжок.

Крім житла, у колишній школі облаштують спільні зони, дитячі майданчики та місця для зустрічей і культурних подій. За задумом архітекторів, вони мають стати місцями взаємодії нових мешканців із місцевою громадою.

Будівлю також доповнять дерев’яним дахом із сонячними панелями, а житлові приміщення поєднають дерев’яними галереями-переходами.

Засновник Office for Future Паоло Руссо пояснив, що архітектори хотіли поєднати приватне житло зі спільними зонами, де нові та місцеві мешканці зможуть зустрічатися й проводити час разом.

Для реконструкції свідомо обрали саме колишню школу — знайому жителям Ставища будівлю, яка є частиною пам’яті громади. За задумом студії, її переоблаштування сприятиме інтегруванню нових мешканців в життя селища.

Проєкт реалізують за підтримки благодійної організації Housing for IDP.

Візуалізації: Office for Future / Dezeen
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