В Україні обрали найкращу барледі — вона представить країну на міжнародному турнірі в Індії

У Києві відбувся український етап World Ultimate Bartender Championship (WUBC) — міжнародного чемпіонату для барменів і барледі. Про це БЖ повідомили організатори івенту.

У змаганні взяли участь 32 представники барної індустрії, а переможницею стала Анастасія Решітник. У грудні вона представить Україну на міжнародному фіналі в Індії.

Учасники пройшли п’ять випробувань: тест на професійні знання, точність наливу, розпізнавання ароматів, перевірку сервісних навичок та приготування коктейлю «Олд фешен» на швидкість.

За підсумками цих етапів до фінального раунду Round Building вийшли четверо найкращих учасників. Там вони готували серію коктейлів на швидкість, після чого журі визначило переможницю українського етапу.

У складі журі були такі фахівці: бренд-амбасадор William Grant & Sons Олександр Івченко, бар-менеджер Hendricks Bar Надір Кучкаров, шеф-бар-менеджер ZMIST Bar Максим Невладік, амбасадор PROBAR і MONIN Олександр Сластін та бар-менеджер Clave bar Назар Макаров.

Український етап WUBC відбувся за ініціативи Monkey Shoulder. У грудні на фіналі в Індії за звання найкращого бармена змагатимуться представники понад 20 країн.