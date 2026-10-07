В Європарламенті встановили статую оголеного Трампа — скульптуру назвали «Помаранчева чума»

У будівлі Європарламенту в Страсбурзі встановили 2,6-метрову позолочену статую Дональда Трампа. Робота данського художника Єнса Ґальшьота під назвою «The Orange Plague» («Помаранчева чума») стоятиме до 8 жовтня, пише CNN.

Втілений у скульптурі Трамп зображений оголеним, його постать вкрита 23-каратним сусальним золотом. Він сидить на плечах худорлявої людини, тримаючи в руках ключку для гольфу та терези правосуддя.

На постаменті розміщено напис від імені «Короля Несправедливості»: «Я сиджу на спині чоловіка. Він тоне під моїм тягарем. Я зроблю все, щоб допомогти йому. Окрім того, щоби злізти з його спини».

За словами Ґальшьота, робота символізує його ставлення до політики Трампа та її впливу на довкілля і міжнародний порядок. Оголена фігура президента відсилає до казки Ганса Крістіана Андерсена «Нове вбрання короля».

Виставку організував данський депутат Європарламенту Пер Клаусен. Її проведення схвалили квестори Європарламенту — депутати, які опікуються адміністративними питаннями. Водночас дозвіл на виставку не означає підтримки її змісту з боку Європарламенту.

Клаусен заявив, що хотів привернути увагу до дискусії про розподіл глобальної влади та залежність європейської політики від США. За його словами, реакція на скульптуру переважно була позитивною, хоча її критикували деякі представники ультраправих сил.

«The Orange Plague» уже демонстрували в інших місцях, зокрема на Мюнхенській конференції з безпеки та кліматичній конференції COP30 у Бразилії. Наступного місяця Ґальшьот планує показати її на COP31 у Туреччині.

Разом зі статуєю в Європарламенті роздають понад 1000 її мініатюр, надрукованих на 3D-принтері. Їх називають «символами протесту».