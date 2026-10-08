У Франції викрали 210-кілограмову «Книгу Апокаліпсису» — збірник робіт Сальвадора Далі та інших митців

У французькому місті Ісуар викрали унікальну «Книгу Апокаліпсису», яку оцінюють у мільйон євро. Витвір мистецтва містить роботи Сальвадора Далі, Жана Кокто та інших художників і письменників, пише Euronews.

Книгу викрали в ніч із неділі на понеділок із приватного центру сучасного мистецтва в департаменті Пюї-де-Дом.

«Книгу Апокаліпсису» створив видавець Жозеф Фор у 1958–1961 роках. Єдиний екземпляр складається зі 150 пергаментів, над якими працювали семеро письменників і семеро художників.

Витвір містить текст біблійного «Одкровення Іоанна Богослова» та авторські думки семи письменників — Жана Кокто, Жана Жіоно, Еміля Чорана, Жана Ростана, Даніеля-Ропса, Жана Гіттона та Ернста Юнгера. Вони написали власні роздуми щодо біблійного пророцтва про кінець світу.

Їхні тексти доповнюють роботи семи художників: Сальвадора Далі, Бернара Бюффе, Жоржа Матьє, Леонор Фіні, Леонарда Фудзіти, П'єра-Іва Тремуа та Оссіпа Цадкіна. Кожен із художників створив по три ілюстрації до «Одкровення».

Текст вручну нанесла каліграфиня Мішлен Ніколя приблизно на 150 пергаментах. Обкладинку виготовив Далі: бронзова конструкція виконана методом лиття за восковою моделлю та важить близько 150 кг. На ній використані золото, дорогоцінне каміння та інші декоративні елементи. Загальна вага книги — 210 кг.

У 1961–1972 роках її показували приблизно на 150 виставках по всьому світу, після чого вона на кілька років зникла з публічного простору. Книгу зберігали у Швейцарії, а згодом її придбали японські колекціонери, які планували продати окремі частини роботи на аукціоні.

У 2003 році книгу викупив Крістіан Карутцос — керівник компанії з реставрації творів мистецтва в Ісуарі. Він виставив обкладинку та кілька пергаментів у своєму центрі сучасного мистецтва, де вони мали залишатися до осені.

Мер Ісуара Бертран Барро назвав втрату «незліченною» та зазначив, що ця робота була результатом цілого життя її власника. Карутцос назвав книгу унікальним витвором мистецтва та заявив, що разом із нею було втрачено частину французької культурної спадщини.