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Бен Аффлек і Метт Деймон створили фонд для незалежного кіно та підтримки режисерів-початківців

Іван Назаренко 08 жовтня 2026
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Бен Аффлек і Метт Деймон запустили новий підрозділ своєї продюсерської компанії Artists Equity, який спеціалізуватиметься на незалежному кіно та підтримці режисерів-початківців. Про це повідомляє Variety.

Artists Equity Independent Pictures працюватиме з проєктами молодих авторів і матиме власний фонд для фінансування прокату незалежних фільмів.

Щоденно керувати новим підрозділом буде старша віцепрезидентка Artists Equity з творчих питань і виробництва Дженніфер Вестін. Її роботу координуватиме президентка компанії з кіно і телебачення Емі Баер.

Серед перших проєктів — «A Woman in the Sun», режисерський дебют сценаристки «Наяд» Джулії Кокс. У сімейній драмі зіграють Рене Зеллвегер, Сіссі Спейсек і Міа Треплтон. Також до списку проєктів увійшов «Downriver» режисера Сема Джонса за сценарієм Карла Гіассена.

Аффлек і Деймон заявили, що запуск нового підрозділу має допомогти молодим кінематографістам отримати можливість розвивати власні історії та розширити аудиторію незалежного кіно. Обидва актори починали кар'єру саме в незалежному кіно, зокрема разом написали сценарій «Розумника Вілла Гантінґа», який отримав «Оскар» за найкращий оригінальний сценарій.

Artists Equity була заснована 2022 року Аффлеком, Деймоном та Джеррі Кардинале. Першим фільмом компанії стала спортивна драма «Air: Великий стрибок», після якої вона випустила «Маленькі справи», «Бухгалтер-2», «Зрив» та інші стрічки.

Окремо від нового підрозділу Artists Equity готує трилер «Animals» із Аффлеком у головній ролі, що вийде на Netflix 9 жовтня. Режисером картини є сам Аффлек. Також компанія працює над фільмом «Free Byrd», де Дуейн Джонсон зіграє каскадера з Лас-Вегаса, який приховує діагноз деменції та готується до свого останнього стрибка.

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