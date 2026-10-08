Канадська поетеса Енн Карсон отримала Нобелівську премію з літератури 2026 року

Канадська поетеса, есеїстка та перекладачка Енн Карсон отримала Нобелівську премію з літератури 2026 року. Її відзначили за творчість, у якій вона переосмислює античну спадщину та поєднує різні літературні форми, пише BBC.

Шведська академія назвала Карсон авторкою «сміливого та винахідливого доробку», який у грайливому діалозі з класичною традицією створює нові форми сучасної літератури.

Карсон народилася 1950 року в Торонто, нині живе в Мічигані. Вона понад 30 років викладала класичну літературу. Значна частина її творчості пов'язана з давньогрецькою міфологією. Серед її відомих книжок — «The Glass Essay», «Autobiography of Red: A Novel in Verse», «Nox» та «The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos».

Карсон поєднує поезію, прозу, есеїстику та академічні дослідження, а також звертається до театрального й оперного мистецтва, візуального мистецтва і хореографії.

2019 року вона представила перформанс «Norma Jeane Baker of Troy», в якому зіставила образи Єлени Троянської та Мерилін Монро. У 2021-му випустила графічне переосмислення трагедії Евріпіда «The Trojan Women: A Comic». Її переклад «Електри» Софокла минулого року поставили в Лондоні за участю Брі Ларсон.

Голова Нобелівського комітету з літератури Андерс Олссон зазначив, що Карсон відійшла від поезії, зосередженої на авторському «я», та завдяки цьому створила нові форми сучасної літератури. За словами Олссона, її творчість поєднує античну та сучасну поезію, а також різні жанри й види мистецтва.

Про рішення Шведської академії Карсон дізналася телефоном незадовго до офіційного оголошення. На момент дзвінка вона перебувала в Ісландії та слухала вітер, розповіла постійна секретарка академії Інґрід Карлберг.

Нобелівською премією з літератури відзначають сукупний творчий доробок автора. Лауреатка цього року отримає 12 мільйонів шведських крон.