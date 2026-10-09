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За грою Cyberpunk 2077 знімуть фільм — над ним працюватиме продюсер «Трансформерів»

Ірина Маймур 09 жовтня 2026
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Американська кіностудія Paramount Pictures працює над ігровим фільмом за мотивами Cyberpunk 2077 — науково-фантастичної рольової гри від польської студії CD Projekt Red. Про це повідомляє Variety.

Прев'ю відео

До проєкту як продюсер долучився Лоренцо ді Бонавентура, відомий роботою над франшизою «Трансформери». Продюсером також виступить CD Projekt Red — розробник гри та власник прав на франшизу.

Інших деталей майбутньої стрічки поки не розкривають. Невідомі режисер, акторський склад, сюжет і дата прем’єри. Зокрема, наразі немає інформації, чи повернеться Кіану Рівз, який зіграв Джонні Сільвергенда в грі.

Події Cyberpunk 2077 розгортаються у футуристичному мегаполісі Найт-Сіті. Головний герой гри — найманець Ві, якому імплантують біочип із цифровою копією рокера й злочинця Джонні Сільвергенда.

Після релізу в грудні 2020 року Cyberpunk 2077 зіткнулася із численними технічними проблемами та збоями в роботі. Попри це, згодом гра стала великим комерційним успіхом CD Projekt Red: станом на вересень 2026 року її продажі перевищили 40 мільйонів копій, а доповнення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 15 мільйонів.

Франшиза вже має аніме-адаптацію «Cyberpunk: Edgerunners» від Netflix. CD Projekt Red також працює над продовженням гри під робочою назвою Cyberpunk 2.

Paramount паралельно розробляє й інші екранізації відеоігор, зокрема Call of Duty та Street Fighter. Студія також випускає кіносерію «Їжак Сонік».

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