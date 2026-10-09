У Китаї ШІ-персонажам почали видавати офіційні посвідчення

У Пекіні почали тестувати систему офіційної ідентифікації так званих цифрових людей — віртуальних персонажів, створених за допомогою штучного інтелекту. Однією з перших посвідчення отримала ШІ-співачка Yuri, пише ABC News.

У документі зазначені її ім’я, дата народження, адреса та опис зовнішності. Водночас ідеться не про звичайне посвідчення особи, як у громадян Китаю, а про систему ідентифікації цифрових персонажів та компаній, які ними керують.

Yuri — віртуальна співачка та інфлюенсерка, створена за допомогою генеративного ШІ. Її систему розробляє й підтримує команда людей, яка також керує взаємодією з аудиторією. Під час одного з концертів у Шанхаї Yuri з’явилася на 100-метровому екрані, співала китайською та англійською й миттєво змінювала віртуальне вбрання.

У червні Yuri також отримала першу в Китаї «картку цифрового артиста». Її видали в межах так званої регуляторної пісочниці — експериментальної системи, яка дозволяє тестувати нові технології за спеціальними правилами. Завдяки картці компанія-оператор може організовувати за участі Yuri комерційні виступи.

Перед такими виступами компанія має підтвердити права на персонажа, пройти перевірку технології та забезпечити стабільну роботу системи. За роботою ШІ-артиста також має стежити відповідальна людина, яка зможе втрутитися у разі проблем.

У вересні компанії, які керують Yuri та іншим цифровим персонажем KOKO, відкрили корпоративні гаманці цифрового юаня. Через них користувачі можуть купувати цифровий контент і надсилати віртуальні подарунки, а компанії — отримувати оплату за співпрацю з брендами та створення контенту.

Індустрія цифрових персонажів у Китаї вже охоплює телебачення, стримінги, короткі серіали, електронну комерцію та рекламу. За даними Communication University of China, у 2025 році з цим сектором були пов’язані щонайменше 1,3 мільйона компаній, а обсяг ринку оцінювали у 48 мільярдів юанів — близько $10 мільярдів.

Разом із поширенням ШІ-персонажів виникають і проблеми. Китайські медіа, зокрема, повідомляли про цифрових персонажів, які видавали себе за лікарів і поширювали неправдиві медичні поради. Іншу рекламу прибрали після того, як віртуальна інфлюенсерка розповідала про «комфортність» контактних лінз, хоча фізично не могла їх випробувати.

Прихильники реєстрації вважають, що вона допоможе встановлювати, хто стоїть за конкретним ШІ-персонажем, захищати інтелектуальні права та боротися із шахрайством. Критики натомість побоюються посилення державного контролю та обмеження анонімності.

Єдиної загальнонаціональної системи реєстрації цифрових персонажів у Китаї поки немає. Наразі Пекін тестує власну модель, а Шанхай ще у 2024 році запровадив систему на основі блокчейну, яка присвоює цифровим персонажам постійні «серійні номери».