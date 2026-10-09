Журналіста «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні через підозру в шпигунстві — вона не підтвердилася

Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні через підозру у шпигунстві. У віденській прокуратурі повідомили, що вона не підтвердилася, після чого журналіста відпустили.

Ткач провів під вартою понад 12 годин. Водночас редакція досі не могла напряму з ним зв’язатися, оскільки йому не повернули засоби зв’язку.

Оператор «УП» Ярослав Бондаренко, який працював разом із Ткачем, під час затримання зазнав поранення та перебував у лікарні. За словами головної редакторки видання Севгіль Мусаєвої, поліція почала його допит лише вночі.

На момент заяви австрійської влади Бондаренка ще утримували й допитували. У прокуратурі зазначили, що підозра у шпигунстві щодо нього також, схоже, не підтверджується.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер повідомив, що цього тижня у Відні за підозрою у шпигунстві затримали загалом чотирьох громадян України. Ще двоє, яких затримали на початку тижня, залишаються під вартою. Їхніх імен не розголошують.

«Українська правда» очікує від австрійських правоохоронців додаткових пояснень щодо обставин затримання журналістів, тривалого утримання та поранення Бондаренка.

Ткача й Бондаренка затримали у Відні 8 жовтня під час виконання редакційного завдання, пов’язаного з колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком. Того вечора «УП» повідомила, що прямого зв’язку з Ткачем немає, а місцеперебування Бондаренка на той момент було невідоме. Редакція назвала затримання Ткача незаконним і вимагала пояснень від австрійської влади.

Після цього посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони по пояснення. Український консул отримав доступ до Ткача та поспілкувався з ним.

Вранці 9 жовтня речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що українська сторона отримала від австрійських колег підтвердження про звільнення журналіста. Дипломати продовжують з’ясовувати обставини його затримання. На той момент консули також встановлювали, чи відпустили Бондаренка.

У вересні Ткач уже публікував розслідування про Руслана Кравченка. Тоді «Українська правда» повідомила, що після виїзду з України колишній генпрокурор опинився у Відні, а в австрійському реєстрі з’явилися дані про реєстрацію його та дружини в місті.

Мусаєва зазначила, що Ткача й раніше затримували під час журналістської роботи за кордоном, однак зазвичай відпускали після з’ясування обставин протягом півтори-двох годин. За її словами, це перший випадок, коли журналістів «УП» утримували понад 12 годин.