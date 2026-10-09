Понад 60 художників створили роботи за мотивами пісні Пола Маккартні для допомоги дітям в Україні, Судані та Газі

Понад 60 художників створили роботи для благодійного аукціону War Child UK на підтримку дітей, що постраждали від війн. Митці надихнулися рядком із пісні Пола Маккартні та гурту Wings «Band on the Run». Про це повідомляє The Art Newspaper.

У проєкті взяли участь Дженів Фіггіс, Альваро Баррінгтон, Джошуа Донкор і Саня Кантаровський. Виручені кошти спрямують на допомогу дітям, постраждалим од війн, зокрема в Україні, Судані та Газі.

Темою робіт Маккартні обрав рядок «Well the rain exploded with a mighty crash as we fell into the sun» («Дощ прорвався з гучним гуркотом, коли ми впали на сонце»).

Художникам запропонували створити оригінальні роботи у відповідь на ці слова. До проєкту також долучилися Алія Чапін, Енн Ротенстайн, Еліс Кеттл, Чарлі Біллінгем і Метт Боллінджер. Організатори не обмежували учасників одним форматом чи способом інтерпретації тексту.

Роботи увійдуть до третьої щорічної виставки-аукціону «Sound & Vision», яку організовують War Child UK та мистецька ініціатива AOAP Projects. Виставка відбудеться в лондонській галереї Iconic Images Gallery 6-8 листопада, а онлайн-аукціон триватиме з 27 жовтня до 12 листопада.

War Child допомагає дітям, чиє життя змінили збройні конфлікти: організація надає психологічну підтримку, забезпечує доступ до освіти, захищає дітей від насильства та організовує невідкладну гуманітарну допомогу.

В Україні організація працює з дітьми, які пережили обстріли, втратили близьких або були змушені залишити домівки. Її програми включають психологічну допомогу, групову арттерапію, індивідуальні консультації, освітні матеріали та безпечні простори для дітей. 2025 року War Child надала підтримку майже 95 тисячам людей в Україні.

Маккартні підтримує War Child понад три десятиліття. У 1995 році він разом із Полом Веллером, Ноелом Галлагером та іншими музикантами записав кавер на пісню The Beatles «Come Together» для благодійного альбому «HELP», кошти від якого спрямували на підтримку дітей, постраждалих унаслідок війни в Боснії.

Попередні випуски «Sound & Vision» були присвячені текстам Девіда Бові та Кейт Буш. Аукціон 2025 року, натхнений піснею Буш «Running Up That Hill», зібрав понад £140 тисяч.