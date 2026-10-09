Креативний директор Ентоні Ваккарелло залишає модний дім Saint Laurent після десяти років роботи

Група Kering 9 жовтня оголосила про завершення співпраці Saint Laurent з Ентоні Ваккарелло, який очолював креативний напрям модного дому з 2016 року. Причину залишення ним посади не називають, а нового креативного директора поки не оголосили.

Про подальші плани самого Ваккарелло в офіційній заяві також не повідомляють. CEO Kering Лука де Мео та президент і CEO Saint Laurent Седрік Шарбі подякували дизайнеру за його десятирічну роботу та внесок у розвиток модного дому.

Після оголошення про відхід Ваккарелло опублікував у Instagram відео з добіркою моментів своєї роботи в Saint Laurent у різні роки. Публікацію він підписав лише «A bientôt» («Бувайте!») та емодзі серця.

Останній показ Ваккарелло для Saint Laurent відбувся 29 вересня на Тижні моди в Парижі. Дизайнер представив жіночу колекцію весна–літо 2027, побудовану переважно навколо золотих образів: суконь, парчевих спідниць, жакетів, тренчів і взуття. Шоу завершив виступ Шарлотти Генсбур. Ще тоді ходили чутки, що показ може стати останнім для Ваккарелло у Saint Laurent.

За даними Reuters, серед можливих наступниць дизайнера називають нинішню креативну директорку Chloé Шемену Камалі. Офіційно її призначення не підтверджували. Камалі вже працювала у Saint Laurent: з 2016 року вона стала директоркою з дизайну жіночого ready-to-wear й працювала під керівництвом Ваккарелло.

За десятиліття Ваккарелло річна виручка Saint Laurent перевищила €3 мільярди — цього показника бренд досяг 2023 року. У 2024-му виручка скоротилася на 9%, у 2025-му — ще на 6%. У першому півріччі 2026 року Kering повідомив, що Saint Laurent повернувся до зростання, зокрема завдяки кращим результатам у Північній Америці та Західній Європі.

За Ваккарелло модний дім також розширив роботу за межі індустрії одягу. У 2023 році Saint Laurent запустив кінокомпанію Saint Laurent Productions, яка бере участь у виробництві фільмів. Зокрема, вона стала співпродюсером «Емілії Перес» Жака Одіара.

Ентоні Ваккарелло — бельгійський дизайнер італійського походження. До Saint Laurent він працював у Fendi та Versus Versace, де 2015 року став креативним директором. У Saint Laurent він прийшов у квітні 2016-го.