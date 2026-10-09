Українська асоціація професійних фотографів розкритикувала фотопремію Leica за нагороду росіянину

Російський фотограф Дамір Файзулін отримав головну нагороду міжнародного фотоконкурсу Leica Oskar Barnack Award 2026 за серію «Зберігаючи природу, ми зберігаємо себе» про гори Дагестану. Українська асоціація професійних фотографів розкритикувала рішення журі, заявивши, що воно ігнорує контекст російської війни проти України.

У дописі асоціації в Instagram нагадали, що напередодні оголошення переможців російський удар FPV-дроном убив 33 пасажирів автобуса в Краматорську, а днем раніше внаслідок атаки на Прилуки загинули п’ятеро дітей.

На думку українських фотографів, відзначення проєкту про російський регіон на тлі воєнних злочинів, документованих їхніми колегами в Україні, відсуває війну та відповідальність Росії на другий план.

Leica Oskar Barnack Award — міжнародна премія документальної та репортажної фотографії, яку присуджують із 1980 року. Її назвали на честь німецького винахідника Оскара Барнака, одного з піонерів 35-мм фотографії.

Українська асоціація професійних фотографів (UAPP) — громадська організація, заснована у 2013 році Мстиславом Черновим. Вона об’єднує українських фотографів, підтримує їхній професійний розвиток і представляє українську фотографію на міжнародному рівні.

Файзулін працював над серією в Дагестані, регіоні Північного Кавказу на півдні Росії, протягом кількох років. Він фотографував гірські краєвиди, місцевих жителів і зміни в їхньому повсякденному житті.

У серії зіставляються традиційні поселення та сучасна забудова, звичаї місцевих громад і вплив туризму, а також наслідки руйнування природного середовища. Сам фотограф пояснює, що прагнув показати, як зміни ландшафту впливають на культуру та ідентичність людей.

За перемогу в головній категорії Leica Oskar Barnack Award Файзулін отримає €40 тисяч та фототехніку Leica вартістю €10 тисяч.

У категорії молодих авторів відзначили американську фотографку Лайлу Еннмарі Стівенс із серією «Clayton Sisterhood Project» про сімейну історію та зв’язки між поколіннями чорношкірих жінок.

У липні до короткого списку премії LOBA 2026 потрапила серія «Відкриті рани» Валерія Мельникова про життя в окупованому Маріуполі. Українські фотографи звернули увагу на його зв’язки з російською державною медіагрупою «Россия сегодня» та на брак контексту про те, хто зруйнував місто. Після критики Leica вилучила його роботу зі списку фіналістів.