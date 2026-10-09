Джоан Ролінґ випустить дві нові книжки у всесвіті «Гаррі Поттера» — про Макґонеґел і близнюків Візлі

Джоан Ролінґ випустить дві нові ілюстровані книжки у всесвіті «Гаррі Поттера» 23 лютого 2027 року. Вони розкажуть про професорку Мінерву Макґонеґел і близнюків Фреда та Джорджа Візлі. Видання увійдуть до дитячої колекції «Pocket Potters» від видавництва Bloomsbury, пише Screen Rant.

Книжки не стануть частиною основної серії романів, але знайомитимуть читачів із персонажами оригінальної історії.

Історія про Макґонеґел з ілюстраціями Наталі Смайлі розповість про її роботу в Гоґвортсі, роль керівниці Ґрифіндору та здатність перетворюватися на кішку. Також у ній згадають, як професорка придбала Гаррі його першу гоночну мітлу.

Видання про Фреда й Джорджа Візлі з ілюстраціями Гелен Брейді зосередиться на витівках близнюків, їхніх знаннях про таємні проходи Гоґвортсу та магічних винаходах, зокрема цукерках «Канаркова кремівка». Книжка також розповість про створення крамниці жартів «Візлі-всяка-всячина».

Обидва видання матимуть по 32 сторінки в твердій обкладинці. У серії «Pocket Potters» уже виходили книжки про Гаррі Поттера, Рона Візлі, Герміону Ґрейнджер, Альбуса Дамблдора, Луну Лавґуд, Геґріда та Добі.