Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Джоан Ролінґ випустить дві нові книжки у всесвіті «Гаррі Поттера» — про Макґонеґел і близнюків Візлі

Іван Назаренко 09 жовтня 2026
73

Джоан Ролінґ випустить дві нові ілюстровані книжки у всесвіті «Гаррі Поттера» 23 лютого 2027 року. Вони розкажуть про професорку Мінерву Макґонеґел і близнюків Фреда та Джорджа Візлі. Видання увійдуть до дитячої колекції «Pocket Potters» від видавництва Bloomsbury, пише Screen Rant.

Книжки не стануть частиною основної серії романів, але знайомитимуть читачів із персонажами оригінальної історії.

Історія про Макґонеґел з ілюстраціями Наталі Смайлі розповість про її роботу в Гоґвортсі, роль керівниці Ґрифіндору та здатність перетворюватися на кішку. Також у ній згадають, як професорка придбала Гаррі його першу гоночну мітлу.

Видання про Фреда й Джорджа Візлі з ілюстраціями Гелен Брейді зосередиться на витівках близнюків, їхніх знаннях про таємні проходи Гоґвортсу та магічних винаходах, зокрема цукерках «Канаркова кремівка». Книжка також розповість про створення крамниці жартів «Візлі-всяка-всячина».

Обидва видання матимуть по 32 сторінки в твердій обкладинці. У серії «Pocket Potters» уже виходили книжки про Гаррі Поттера, Рона Візлі, Герміону Ґрейнджер, Альбуса Дамблдора, Луну Лавґуд, Геґріда та Добі.

Мітки
Новини
Читайте також
Українська асоціація професійних фотографів розкритикувала фотопремію Leica за нагороду росіянину Креативний директор Ентоні Ваккарелло залишає модний дім Saint Laurent після десяти років роботи У Франції затримали п’ятьох підозрюваних у викраденні картин П’єра-Огюста Ренуара на €9 мільйонів Понад 60 художників створили роботи за мотивами пісні Пола Маккартні для допомоги дітям в Україні, Судані та Газі
Що дивитися: 11 фільмів жовтня 09 жовтня 2026 Точні копії вигаданої реальності Армана Круазоньє 08 жовтня 2026 Ні дня без малюнка: 24 візуальних щоденники Марини Довганич про війну 07 жовтня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок жовтня 07 жовтня 2026 Найтитулованіший вершковий лікер у світі 06 жовтня 2026 Комплекс «Абраксас» — темний бог архітектури, герой фільмів-антиутопій, розсадник злочинності 06 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку