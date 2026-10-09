Ґраймз випустила перший за шість років сингл і анонсувала альбом про ШІ, війни та релігію

Канадська музикантка Ґраймз випустила «Accelerando» — перший сингл зі свого майбутнього альбому «Psy Opera». Це її перший повноформатний реліз за шість років після альбому «Miss Anthropocene», який вийшов у 2020 році. Дату виходу нової платівки поки не оголосили, пише Rolling Stone.

За словами Ґраймз, альбом охопить теми, які вона спостерігала під час перерви в музичній кар’єрі: дискусії про штучний інтелект, війни, релігію, її особисте життя та культуру зовнішності в інтернеті.

У тизері платівки вона переосмислює Євангеліє від Іоана з позиції ШІ. Ґраймз іронічно переказує біблійний сюжет: «На перший день Бог створив велику мовну модель».

Повного трекліста альбому поки немає, однак відомі ще дві назви композицій — «The Light Ages» і «Eve Is Online». Пісню «Accelerando» Grimes спродюсувала разом із Vadakin.

У 2023 році музикантка також дозволила іншим артистам використовувати її голос у треках, створених за допомогою генеративного ШІ, запропонувавши ділити роялті від успішних композицій порівну.

Під час перерви у власній музичній кар’єрі Ґраймз працювала над піснями для інших виконавців, зокрема Adéla, співпрацювала із Sevdaliza та брала участь у треках свого колишнього партнера Anyma. Також, за даними Interview, вона працює над документальним фільмом «First Contact» про машинну свідомість.